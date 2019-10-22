Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor

22 Ekim 2019

Ahsen ve Kahraman marka adıyla ürettikleri sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı, sofralık yeşil ve siyah zeytinleriyle 2019 yılının ilk dokuz ayında 8 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kahraman Yağ ve Gıda Genel Müdürü Ayhan Kahraman, toplam satışlar içindeki ihracat payını yüzde 95’e çıkardıklarını söyledi. 2019 yılının sonuna kadar zeytinyağı üretimini geçen yıla oranla 400 ton artırarak toplam 4 bin 200 tona ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Kahraman, “2018 yılında zeytinyağı ve zeytinde 11 milyon 800 bin dolarlık ihracat yaptık. 2019 yılının sonuna kadar da geçen yılki oranımızı koruyarak en az 12 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. 2018 yılında 3 bin 800 ton zeytinyağı, 800 ton da zeytin ürettik. 2019 yılının ilk 9 ayında ise 3 bin 100 ton zeytinyağı ürettik. Bu yılın sonuna kadar zeytinyağında 4 bin 200 ton, sofralık zeytinde de 750 ton üretim hedefliyoruz” dedi.

Sofralık zeytin ve zeytinyağı’nın yanında salça üretimi içinde yeni yatırım yaptıklarını dile getiren Kahraman, üretim tesisleri ile de bilgi vererek şunları söyledi: “Antakya’da 1994 yılında 12 bin metrekare alanda zeytinyağı üretim tesisi, 2004 yılında Mersin Serbest Bölge’de zeytinyağı dolum ve paketleme tesisi, 2007 yılında da Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde 11 bin metrekare alan üzerinde zeytin işleme tesisi kurduk. Bu yıl Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık bin 800 ton kapasiteli biber salçası üretim tesisini hizmete alarak, üretime başladık. Yeni salça üretim tesisimizin faaliyetine başlamasıyla birlikte istihdamımız yüzde 15, ihracatımız da yüzde 20 arttı.”

“Modern teknolojileri kullanarak üretim kalitemizi geliştiriyoruz”

“Kalite standartlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Kahraman, “Günde toplam 120 ton zeytin işleyebilen iki ayrı modern presleme hattımız var. Bu hatlarda sızma zeytinyağı (EVOO), natürel birinci zeytinyağı (VOO) ve lampante zeytinyağı üretiyoruz. Firmamız ISO 9001, ISO 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ‘Ticari Kalite Muayene Yeterlilik Belgesi’ ile sertifikalandırıldı. En son gıda güvenliği teknolojisini ve en yüksek sağlık koşullarını uygulayarak üretim kalitemizi geliştiriyoruz. Zeytinyağını filtreliyor daha sonra da cam, pet şişe ve teneke kutulara dolduruyoruz. Kapsamlı zeytinyağı analizleri için de gerekli tüm aparatları içeren en son teknolojiye sahip laboratuvarı kullanıyoruz” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Oman, Suudi Arabistan, Yemen, İspanya, İran, Rusya ve Çin’e ihracat yaptıklarını belirten Kahraman, “2020 yılında hedef pazarlar olarak seçilen Endonezya, Malezya ve Güney Kore ile ihracat yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak sektörde birçok sorunumuz var. Özellikle zeytin ve zeytinyağı ihracatında ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun (DFİF) artırılması gerekiyor. Bunun yanında markalaşmanın önünü açması açısından ödenen prim oranların artırılması ve bu prim bedellerinin en kısa sürede ihracatçılara ödenmesi gerekir” dedi.

“AKİB çatısı altında zeytin ve zeytinyağı birliği kurulmalı”

Son 20 yılda Akdeniz Bölgesi’nde zeytin ağacı dikimi ve zeytinyağı üretiminin arttığına vurgu yapan Kahraman, aynı oranda zeytinyağı ihracatçılarının da sayısının yükseldiğine dikkat çekti. “AKİB çatısı altında zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları birliği kurulmalı” önerisinde bulunan Kahraman, şöyle devam etti: “Bu birlik sayesinde zeytinyağının tüketimini artırıcı çalışmalar yapabiliriz. Akdeniz ülkelerinde kişi başına tüketilen zeytinyağı miktarı 8 litre üzerindeyken, Türkiye’de bu oran 1,5-2 litre arasında. Bu miktarı artırmak için; ilkokuldan itibaren zeytinyağının faydaları anlatılmalı. Çocuklara zeytin ve zeytinyağını sevdirecek etkinlikler düzenlenmeli. Kamu spotları ile görsel ve yazılı basında gündeme getirilmeli. Ülkemizde 2020 veya 2021 yılı zeytinyağı yılı olarak kutlanmalı ve bununla ilgili etkinlikler düzenlenmeli.”