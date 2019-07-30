Kırmızı mercimekte bayrağı Kanada'ya devrettik
Bundan otuz yıl önce global mercimek üretiminin yüzde 39'unu ve ihracatın ise yüzde 70'ini Türkiye yapıyordu ve ithalatımız yoktu. Ancak aradan geçen süre zarfında globalde mercimek üretimi yüzde 185 artarken, Türkiye'de yüzde 63 geriledi.
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