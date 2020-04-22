Koronavirüsün küresel sektöre zararı 1.5 milyar doları bulabilir

22 Nisan 2020

Birleşmiş Milletler’in yeni raporunda Çin’in üretiminde görülen düşüşün küresel tedarik zincirine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir zarar vereceği tahmin edildi. Bu zarar içinde tekstil ve hazır giyim sektörüne düşen pay ise yaklaşık 1.5 milyar dolar olacak.

Birleşmiş Milletler’in ‘Koronavirüs Salgınının Küresel Ticarete Etkisi’ raporunu analiz eden Coke-Hamilton, salgından 15.6 milyar dolar ile en çok etkilenenin Avrupa Birliği olduğunu ve Birliği sırasıyla 5.8 milyar dolar ile ABD ve 5.2 milyar dolar ile Japonya'nın takip ettiğini söyledi. Coke-Hamilton ayırca Çin’in ara mallardaki payının yüzde 20 civarında olduğunu ifade ederken, 2002 yılındaki SARS salgını esnasında Çin’in payının yüzde 4 civarında olduğuna işaret etti ve bu yüksek oranla küresel tedarik zincirinin en kritik parçalarından biri olduğunu belirtti. UNCTAD ekonomistleri de raporda salgının 13 farklı endüstri üzerinde etkili olduğunu belirtirken, tekstil ve hazır giyim sektörü özelinde incelendiğinde salgın sebepli zararların Avrupa Birliği’nde 540 milyon dolara, Vietnam’da 207 milyon dolara, Türkiye’de 164.2 milyon dolara, Hong Kong’da 107 milyon dolara, Tayvan’da 102 milyon dolara ve ABD’de 80 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.