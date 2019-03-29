Özdemir: Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız." dedi.
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