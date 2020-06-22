Pırlanta Bakliyat, salgında üretimini 2 katına çıkardı

22 Haziran 2020

Firma olarak hem tedarik zincirinde hem de ham madde üretiminde geleneksel yöntemlerle çalıştıklarını ve pandemi sürecinde yoğun sipariş aldıklarını kaydeden Tekinler Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi M. Saki Tekin, “Biz ham madde temininde direkt üreticilerle çalışıyor, satış kanallarımızda geleneksel kanadı kurmaya gayret gösteriyoruz. Doğal ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. Ayrıca organik ürün işleme hattımızda da başta iç pazar ve Avrupa pazarı olmak üzere üretimimiz devam ediyor. Üretimimiz mart ayından itibaren yoğunluk kazandı. Artan siparişlere yetişebilmek için mevcut kapasitemizi yükselterek geçtiğimiz yıla oranla üretimimizi 2 katına çıkardık” dedi.

“İhracatımız toplam satışlarımızın yüzde 30’unu geçti”

Mersin’de yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda kurulu bakliyat ve hububat eleme, temizleme, paketleme tesislerinde üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Tekin, özellikle kırmızı mercimek ve bulgurda iç piyasa başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika pazarlarından yoğun sipariş aldıklarını belirtti. 2020 yılında 50’ye yakın ülke ile ticari ilişki içinde olduklarını ifade eden Tekin, “İç pazarda 7 bölge 81 il, dünya pazarında 6 kıtadayız. Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Güney ve Kuzey Amerika hatta Okyanusya’ya kadar geniş bir coğrafyada ticari ilişkimiz bulunuyor. Çalıştığımız ülkeler ile ticaretimiz her geçen gün artıyor. İhracatımız toplam satışlarımızın yüzde 30’unu geçti” diye konuştu.

“Üretimimiz yüzde 100 arttı”

Geçtiğimiz yıl, artan siparişlere yetişebilmek için üretim kapasitesini yüzde 10 artıracak yatırımı hayata geçirdiklerini aktaran Tekin, 2019’u ciroda yüzde 30 artış ile kapatırken, istihdamın ise yüzde 5 artış ile 100 kişiye ulaştığını aktardı. Bugüne kadar kapasite artırımı için yapılan yatırım tutarının 5 milyon TL’ye yaklaştığını ifade eden Tekin şöyle konuştu: “İhtiyaç duyduğumuz yeni depolama alanları, üretim hattında kapasite artırımı yatırımlarını hayata geçirdik. Kapasite artırımı yatırımlarımız kısa süre içerisinde işlem hacmimize yansıdı. Hem yeni istihdam hem de ciro artışı beraberinde geldi. Yaptığımız personel ve kapasite artırımı ile 2020 yılının ilk 5 ayında kapasitemizi yükselterek üretimimizi sürdürdük. Daha fazla üretim yapmak için hayata geçirdiğimiz çalışma planı ile üretimimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırırken mevcut istihdamımız ile daha fazla iş yaptık.”

“Alacaklarımızda ‘uzun vade’ ile müşterilerimizin yanında olduk”

Firma olarak finansal açıdan işletmeleri zorlayan pandemi sürecinde ödemelerde belirli kolaylıklar sağladıklarını ifade eden Tekin, “Salgın sürecinde sektörün belirli bir kısmında ödeme sıkıntısı yaşandı. Biz de hem sektörü desteklemek hem de bu zorlu dönemde iş ortaklarımız ile aramızdaki dayanışmayı artırmak amacıyla müşterilerimizden gelen uzun vade talebini geri çevirmedik” dedi.

Kırmızı mercimek ve bulgur siparişleri artıyor

Tüm dünyada kırmızı mercimek ve bulgur tüketiminde belirgin bir artış yaşandığına dikkat çeken Tekin, “Önceki dönemde Bulgur Tanıtım Grubu’nun çalışmaları ile başlayan tüketim artışı, pandemi sürecinde de devam ediyor. Pandemi döneminde insanlar evlerine kapanmasına rağmen biz özellikle geleneksel ürünümüz olan bulgurdaki tanıtım çalışmalarımıza ara vermedik. Çalışmalarımızın etkisiyle uzun raf ömrü ve yüksek besin değerlerine sahip bulgur ürünleri hem iç pazarda hem de dış pazarlarda geleneksel tüketim alışkanlıkları arasına katıldı” diye konuştu.

“Kuru gıdada dışa bağımlı ülkelerde büyüme planlıyoruz”

Pandemi sonrası yeni normalde sektörde herhangi bir yavaşlama beklemediklerini kaydeden M. Saki Tekin, özellikle bakliyat, hububat ve yağlı tohumlarda, dışa bağımlı ülkelerdeki işlem hacimlerinde büyüme planladıklarını ifade etti. Tekin, “Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde büyüyen organik ürün pazarı ve kriz dönemlerinde uzun süre bozulmadan rahatça saklanabilecek ürünler bu süreçteki en büyük çalışma alanlarımızdan olacak” dedi.

Tedarik zincirindeki zamların dışında fiyat artışı yapılmayacak

Pandemi sürecinin başlarında, hem iç hem de dış pazarlarda tüketicilerin gıdaya erişiminin kesilmemesi için fiyatları sabit tutacak önlemler aldıklarını ifade eden Tekinler Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi M. Saki Tekin, yeni normalde sadece tedarik zincirinde yaşanan zamlardan kaynaklı fiyat artışlarına izin vereceklerini belirtti.

Salgın tehlikesi geçene kadar önlemler sürecek

COVID-19 sürecinin başından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tüm salgın tedbirlerini firma bünyesindeki tüm tesislerde hayata geçirdiklerini ifade eden Tekinler Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi M.Saki Tekin, aldıkları tedbirleri salgın tehlikesi geçene kadar sürdüreceklerini kaydetti. Tekin, “İş yerimizde sosyal mesafeyi koruyoruz ve Sağlık Bakanlığından aldığımız direktifleri birebir uyguluyoruz. İş görenlerimizi eğitimlerle bilgilendiriyor, çalışma alanlarını belirli periyodlarla dezenfekte ederek bu süreci geçiriyoruz. Ayrıca maske ve eldiven kullanımını zorunlu hale getirdik” şeklinde konuştu.