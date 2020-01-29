Piserro, 2020’de kalite ve istihdam sayısını artırmaya odaklandı

29 Ocak 2020

Kahramanmaraş kent merkezinde Ali Rıza Kısakürek’in 1973 yılında küçük bir terzi atölyesinde birkaç ceket tasarımı ile başladığı Piserro, ürün portföyünü erkek konfeksiyon ağırlıklı ürünlerden oluşturarak, takım elbise sektöründe Kahramanmaraş’ta birinci, ülke genelinde ise ilk 10 imalatçı içinde yer alıyor.

Kahramanmaraş’ı erkek giyim üzerine moda yaratan marka bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Atlas Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kısakürek, “En büyük hedeflerimiz arasında yurt içinde ve dışında pazar payımızı artırmanın yanı sıra şube ve bayiler ile büyüme yatırımlarının devam etmesi ve ihracatı daha geniş pazarlara sunarak global bir marka olmak da var. 2019 yılında üretim kalitesi ve kapasite yönünden büyük bir artış sağlayarak, yılda 316 bin 800 adet takım elbise, 396 bin adet gömlek imalatı yapabilecek kapasiteye sahip bir firma olduk. Şirketimizin önümüzdeki yıllarda kapasitesini daha da artırması ve büyümesi için marka olma çalışmalarımız, yurt içi ve dışı pazar arayışlarımız devam ediyor” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de tekstil sektöründe yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen şirketlerinin kurulduğu günden bu yana hiçbir şekilde üretim durdurma eylemine girmediğini anlatan Uğur Kısakürek, aksine her zaman istihdamı ve üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yaptıklarını ifade etti. En zorlu süreçlerde bile devletin sunduğu yatırım ve işçi istihdamı teşviklerinden de yararlanarak yeni yatırımlar yaptıklarını kaydeden Kısakürek, “Personel istihdamını 650 kişiye çıkardık. Yurtiçinde 18, yurtdışında ise 11 tane mağaza ile Pisserro markamız ile satış noktamız bulunuyor. Üretim ve satış gelirimizin muhasebesi titizlikle tutuluyor. Giderlerimize dikkat ederek pazarlama ağımızı genişlettik. 2019 yılında hedeflediğimiz ciro hedefimize de ulaştık, 2020 yılı için yüzde 20 büyüme hedefleniyor” diye konuştu.

“İtalya, İngiltere, Hollanda ve Afrika’da yeni pazarlar arıyoruz”

Piserro markasının 52 ülkede tescil edildiğini ve yurt dışında başarılı satışlar gerçekleştirdiğini aktaran Uğur Kısakürek; Almanya, Rusya, İsrail ve Fransa’ya ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. İmalatın yüzde 60’a yakınını ihraç ettikleri bilgisini veren Kısakürek, şöyle devam etti: “Ayrıca İtalya, İngiltere, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte Afrika ülkelerinde de yeni pazar arayışlarımız bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda ülke genelinde bayiliklerimizi artırma çalışmalarımızla birlikte, yurt dışında da mağaza açma ve yeni pazar bulma çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz konfeksiyon sektörü içinde Piserro markamızı yurt içi ve dışında üst seviyeye çıkarmak” 2020 yılında hedeflerinin yurt içi ve dışında mağaza ve bayilik sayısını artırmak olduğunu ifade eden Uğur Kısakürek, öte yandan yurt dışında şirket kurarak Piserro markası ile yeni pazarlar keşfetmek istediklerini söyledi. Konfeksiyon sektörü içinde erkek takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı ve kemer üretimini Piserro markası ile dünya standartlarına çıkartacak projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Kısakürek, ülke ve global ekonomideki olumsuzluklardan dolayı büyüme hızının yavaş olduğunu söyledi.

Şirket olarak Piserro markasının yanında Bruegel ve Le Passa markaları ile farklı ürün gamlarında üretimler yaptıkları bilgisini veren Uğur Kısakürek, koleksiyonlarında markalaşmayı ürün çeşitliliği ile sıralandırarak üst segment ürünlerde Piserro markasını kullandıklarını ifade etti. Kısakürek, gösterdikleri özverili, disiplinli, planlı ve metotlu çalışmaların kalitenin ve üretimin artırılmasını sağladıklarını kaydetti.