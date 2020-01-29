Rusya hazır giyim sektöründe e-ticaret pazarı % 30 büyüdü

29 Ocak 2020

Hazır giyim ürünleri ithalatı 2018’de 7 milyar doları bulan Rusya’da e-ticaret giderek etkili olmaya başladı. 2019 yılı verilerine göre Rusya’da e-ticaret üzerinden yapılan hazır giyim ürün satışları yüzde 30 oranında artarak 3.6 milyar dolara ulaştı. Ülkenin önemli e-ticaret firmaları müşteri memnuniyeti açısından deneme istasyonları kurmaya başladı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin hazırladığı Rusya Federasyonu Hazır Giyim Ürünleri Sektör Raporu’nda pazar büyüklüğü, talep gören ürünler ve yeni geliştirilen satış yöntemleri Türk ihracatçısına yansıtıldı. Rapora göre; Rusya’nın hazır giyim ürünleri ithalatı 2018’de toplam 7 milyar dolar oldu. Net ithalatçı konumunda bulunan Rusya’da en çok Çin menşeli ürünler tercih edildi. Rusya pazarında yüzde 36.7’lik pay alan Çin ilk sırada yer aldı. Çin’i yüzde 11.5 pay ile Bangladeş, yüzde 7.9 pay ile İtalya, yüzde 6.2 pay ile Türkiye takip etti.

Rusya’nın genel hazır giyim ithalatında pamuktan mamul tişört, finali ve atletler, kazak/süveterler, palto/yağmurluklar ve erkek palto/kaban/ceket ürünler ön plana çıktı. Öte yandan kadın giyiminde 500 milyon dolara yaklaşan ithalat değeriyle özellikle kazak/ süveter/hırka ve yelek grubu dikkat çekti. Kot pantolon ile sentetik anorak ve rüzgarlık ürünlerinin Rusya’nın kadın giyim ithalatında tercih edilen diğer başlıca ürünler olduğu belirtildi. Rusya’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği 400 milyon doları aşkın hazır giyim ürünleri ithalatında kadın giyim özelinde kot pantolonlor, hırka/ yelekler, takım elbise, ceket/blazer ve gömlek/buluz ürünlerinin öne çıktığı kaydedildi.

E-ticaret firmaları ürün deneme istasyonları kuruyor

Rusya’da son dönemde tüketici tercihlerinin anlık satın almalar yerine indirim uygulamalarına kaydığı ve Rusya vatandaşlarının tek seferde ortalama 50 dolar seviyesinde hazır giyim harcaması yaptığı belirtilen raporda e-ticaretin giderek etkili olmaya başladığına dikkat çekildi. Raporda “2018 yılında e-ticaret üzerinden yapılan hazır giyim ürün satışları bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rus hazır giyim perakende firmalarının yaklaşık yüzde 60'ının kendi online satış mağazaları bulunuyor. Halihazırda en fazla satış yapılan e-ticaret sitesi olan ‘wildberries.ru’, ağırlık olarak hazır giyim ürünleri satışı yapan platform niteliğinde. Ülkenin önemli e-ticaret firmaları müşteri memnuniyeti açısından deneme istasyonları kurmaya başladı. Örneğin, tüketici bir ürünü alıp, denedikten sonra beğenmezse, söz konusu deneme istasyonlarına ürünü iade edebiliyor, beğendiği ürünü ise istediği yer ve zamanda satın alabiliyor. Bu sayede firmalar da lojistik maliyetleri asgari düzeye indirebiliyor” değerlendirmesi yapıldı.