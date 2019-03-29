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Sektör, AKİB’de Kanada heyeti ile buluştu

Arslan, “Sektör için verimli bir toplantı oldu. Kanada’yı temsil eden üst düzey yetkililer, ticarette yaşanan sorunları ve geliştirilmesi gereken noktaları ilk ağızdan duyma fırsatı buldular.” dedi.

Sektör, AKİB’de Kanada heyeti ile buluştu
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