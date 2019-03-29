Sektör, AKİB’de Kanada heyeti ile buluştu
Arslan, “Sektör için verimli bir toplantı oldu. Kanada’yı temsil eden üst düzey yetkililer, ticarette yaşanan sorunları ve geliştirilmesi gereken noktaları ilk ağızdan duyma fırsatı buldular.” dedi.
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