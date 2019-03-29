“Tarımsal üretimde, dijital teknolojilerin getirdiği ‘yeni iş yapma tarzları’ geliştirmeliyiz”
Hububat üretiminde kabuksuz gıdalara, oralardan meyve ve sebze yetiştirmesine kadar dijital teknolojinin etkilemediği hiçbir alan kalmadı. (Rüştü BOZKURT'un yazısı...)
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