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  • “Tarımsal üretimde, dijital teknolojilerin getirdiği ‘yeni iş yapma tarzları’ geliştirmeliyiz”

“Tarımsal üretimde, dijital teknolojilerin getirdiği ‘yeni iş yapma tarzları’ geliştirmeliyiz”

Hububat üretiminde kabuksuz gıdalara, oralardan meyve ve sebze yetiştirmesine kadar dijital teknolojinin etkilemediği hiçbir alan kalmadı. (Rüştü BOZKURT'un yazısı...)

“Tarımsal üretimde, dijital teknolojilerin getirdiği ‘yeni iş yapma tarzları’ geliştirmeliyiz”
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