Tasarım merkezleri, istihdam ve ürün çeşitliliğinde ivme yarattı

22 Nisan 2020

Resmi Gazete’ de yayınlanarak yasalaşan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 5746 Sayılı Kanun kapsamında ‘Tasarım Merkezleri’ kavramı mevzuata girdi. Türkiye’nin 23 ilinde 34 farklı sektörde faaliyet gösteren tasarım merkezleri binlerce kişiye istihdam sağlarken, Türkiye’nin katma değerli hizmetler üretebilmesi ve ihracatı artırabilmesi için işletmelerin bu teşvikten yararlanabilmesinin önemine vurgu yapıldı. 70 tasarım merkezi ile tüm sektörler arasında zirvede yer alan tekstil sektörü yüzde 19’un üzerinde paya sahip. Tekstili, imalat sanayi, mühendislik ve mimarlık sektörleri izliyor. Ar-Ge merkezi sayısıyla lider olan İstanbul, tasarım merkezi sayısında da lider durumda bulunuyor. İstanbul’da 160 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor. Bu kenti, 42 tasarım merkeziyle Ankara, 28 merkezle İzmir, 25 merkezle Bursa ve 21 merkezle Denizli takip ediyor.

Ticari nitelikte olmayan eşyanın yurt dışına çıkarılması kolaylaştırıldı

İhracatçı firmaların, özellikle yurt dışında düzenlenen fuarlarda sergilenmesi amacıyla beraberinde götürdükleri ticari nitelikte olmayan eşyanın ülkeden çıkış işlemlerinde yaşanan sorunlar TİM’in girişimleriyle aşıldı. Konunun çözümü hususunda, yaşanan sıkıntılar TİM tarafından Ticaret Bakanlığı’na intikal ettirildi. Bakanlıktan ihracatçı birliklere gönderilen yazıda; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde yapılan araştırmada, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü bünyesinde ticari nitelikte olmayan geçici ihracat eşyası için işlemlerin Gümrük Yönetmeliği'nin 444’üncü maddesi kapsamında mevzuata uygun bir şekilde Ek- 71 düzenlenerek tamamlandığı ve bundan sonraki işlemlerde sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün talimatlandırıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Gümrük Yönetmeliği’nin 71 no’lu ekinde yer alan belgeyi düzenleyerek, işlemlerini tamamlayan firmalar, artık eski Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi İstanbul Havalimanı’nda da sorunsuz şekilde çıkış işlemi yapabiliyor.