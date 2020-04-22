TİM, geliştirdiği e-uygulamalar ile pandemi sürecinde ihracatçının yanında

22 Nisan 2020

Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ihracatın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız verdiklerini kaydetti. Koronavirüs salgını sürecinde ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dijital dönüşümlere imza attıklarını kaydeden İsmail Gülle, küresel ticaretin artık dijital uygulamalar ile yapıldığına dikkat çekerek, TİM’in bünyesinde kurdukları Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına projeler geliştirildiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında ilk olarak TİM’in kurumsal web sitesini ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdiklerini belirten Gülle, “İhracatçılar, geliştirdiğimiz mobil uygulamalarımızla dünyanın neresinde olursa olsun bir dokunuşla küresel pazara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini, TİM’in hazırladığı yeni nesil hedef pazar analiz raporlarını, ülke bilgi notlarını ve diğer bilgilendirici yayınları görüntüleyebiliyor” dedi.

İhtiyaç duyulan birçok belge tim.org.tr’den de alınabilecek

İhracatçıların gümrük işlemlerinde kullandıkları en önemli belgelerden biri olan Üyelik Sorgulama ve Doğrulama Belgesi’nin artık tim.org.tr veya e-devlet üzerinden temin edilebildiğini kaydeden İsmail Gülle, “İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine dair düzenleme sonrası firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yeşil pasaport sorgulama ekranı da oluşturuldu. Ayrıca geliştirilen AloTİM uygulaması ile ihracatçıların soru ve sorunları 7/24 esasıyla çözüme kavuşturuluyor. İhracatçılar artık, Whatsapp, Facebook ve Bip uygulamaları üzerinden de dünyanın her noktasından 7/24 TİM’e ulaşma imkanına sahip. İhracat Radarı uygulamamız ile de ihracatçılarımızın ürünleri hakkında detaylı analiz, veri ve grafiğe erişmelerine yardımcı oluyoruz. Böylece ürünlerinin, pazarlanabileceği yeni ülkeler ve rekabet avantajına sahip oldukları ürünler hakkında bilgi alınıyor. İhracatçılar ayrıca TİM’in Türk Standartlar Enstitüsü ile birlikte Ortak Digital Platform çalıştığı dijital platform üzerinden dünyanın hangi noktasına ürün sağlayacaklar ise bunun için gerekli olan tüm standartlara ve belgelere ulaşabiliyor” diye konuştu.

“Planlarımızı gidişata uygun şekilde revize ediyoruz”

TİM olarak küresel eğilimlere ışık tutmak, ihracatın durumunu analiz etmek, hedef ürün ve pazarları tespit etmek amacıyla ilk kez İhracat 2019 Raporu’nu yayınladıklarını söyleyen İsmail Gülle, raporun RCA analizleriyle Türkiye ihracat ürünlerinin küresel ticaretteki rekabetçilik analizine yeni bir yaklaşım olarak yoğun ilgi gördüğünü belirtti. 2020 yılında odaklandıkları önemli konulardan birisinin de Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetleri olduğuna dikkat çeken İsmail Gülle, “Bu yıl yeni nesil ticaret heyetleri, e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri gibi yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerine odaklanmıştık. Fakat bildiğiniz gibi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle şubat ayından itibaren birçok ülkenin gerek ithalatında gerekse ihracatında düşüş yaşandı. Tüm ülkelerin planları bu süreçte yeniden şekillenecek. Biz de planlarımızı gidişata uygun şekilde revize ediyoruz. 2020 yılının üçüncü ayında, koronavirüs salgınının merkezinin en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’ne kayması, dünya genelinde gözlenen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi” şeklinde konuştu.

“SALGIN SÜRECİNDE TEMASSIZ İHRACAT TEKNİKLERİ BÜYÜK ÖNEM KAZANDI”

Üretimde artışın görüldüğü diğer bir baklagil grubu olan çeltik ürünlerinde de alım fiyatlarını hasattan önce Eylül 2019’da açıkladıklarına dikkat çeken Ahmet Güldal, “2018 yılında ton başına; 2 bin 600 TL olan Osmancık çeşidi çeltik fiyatı yüzde 17 artırılarak 3 bin 50 TL, 2 bin 400 TL olan Ronaldo ve Vasco çeşidi çeltik fiyatı yüzde 21 artırılarak 2 bin 900 TL, 2 bin 200 TL olan Luna çeşidi çeltik fiyatı yüzde 23 arttırılarak 2 bin 700 TL olarak belirlendi. Çeltik üretiminde 2019 yılında 1 milyon tonluk bir rekolteye ulaşılarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rekoru kırıldı. Arz açığı yaşanan pirinçte her geçen yıl kendine yeterlilik oranı daha da yükseliyor” açıklamasını yaptı.