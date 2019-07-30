“TMO’nun yeniden görevlendirilmesi sayesinde sektör net ihracatçı oldu”
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, açıklanan fiyatlarla hasatla birlikte oluşacak arz yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleşebilecek fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesini ve olası üretici mağduriyetinin engellenmesini hedeflediklerini aktardı.
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