Türk Eximbank’ın 17’nci şubesi Mersin’de açıldı

22 Ekim 2019



İhracat firmalarına ve KOBİ’lere sağladığı uygun kredi oranları ile dikkat çeken Türk Eximbank, 17’nci şubesini, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin’in de katıldığı törenle Mersin’de açtı.



KOBİ’lere yönelik önemli avantajlar sunduklarını kaydeden Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, faizlerdeki düşüşleri ihracatçılara en hızlı şekilde yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Eylül sonu itibarıyla Mersin’de geçen yıla göre sundukları kredi desteğini yüzde 70, toplam desteği ise yüzde 50 artırdıklarını bildiren Gültekin, 2018 yılı ihracatı 1.7 milyar dolar olan ve Türkiye ihracatında 14’üncü sırada yer alan Mersin ve çevresinin dış satımının daha da artmasını arzuladıklarını ifade etti.

Banka olarak 2019 yılı sonuna kadar Türkiye’nin ihracatta önde gelen üç ilinde şube açmayı hedeflediklerini vurgulayan Gültekin, “TL’deki kredi faizlerini yüzde 9.61’e düşüren bankamız faizlerdeki, düşüşleri ihracatçılara en hızlı şekilde yansıtmaya devam edecek. Ayrıca Akreditif Teyit Sigortası, İşletme Sermayesi Garanti Programı ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi programlarından oluşan dört yeni ürünü daha bu yıl sonuna kadar uygulamaya alacağız” dedi.

“İhracatçıların performansı şube açmayı zorunlu kıldı”

Mersin’de ihracat yapan firmaların artan performansı nedeniyle, kentte bir Eximbank şubesinin açılmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle de, “2018’de sadece Mersin’deki ihracatçılar, ihracatlarını bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak, 1.7 milyar dolara taşıdı. Bu sayede ilin ihracattan aldığı pay da yüzde 1’in üzerine çıktı” dedi. AKİB’in ise bu yılın ilk dokuz ayında ihracatını yüzde 11 artırarak 10 milyar sınırına dayandığını kaydeden Gülle, İstanbul’da Dış Ticaret Kompleksi ve İzmir’de EİB İrtibat Ofisi’nin ardından, AKİB binasında da ihracatçılara hizmet verecek şubeyi açacaklarını söyledi.

2018’de her 4 dolarlık ihracatın 1 dolarında Eximbank’ın katkısının olduğunu aktaran Gülle, “Bu oran çok kısa sürede çok daha ileri seviyeye taşınacak. Bu konuda her şeyi Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklemeyerek; TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, yedek akçelerimizden 256.2 milyon TL’ye geçtiğimiz ay Eximbank’a aktardık. Bu sayede bankamızın daha fazla ihracatçıya, daha uygun koşullarda, daha geniş bir yelpazede hizmet verebilmesi için elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu.

“İhracatçının finansmana erişimi artık daha hızlı olacak”

Türk Eximbank'ın, Türk Lirası kredi faizlerini 2 Ekim itibarı ile yüzde 9,61'e düşürmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur ise, “AKİB olarak; 2017’de 11,7 milyar dolar, 2018’de 12,5 milyar dolar, 2019’un ilk 9 ayında ise 9,7 milyar dolar, son 12 ayda da 13,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Eximbank’tan yararlanan ihracatçılar arasında yüzde 72 olan KOBİ oranının yüzde 75 seviyesine çıkarma hedefini önemsiyoruz. Eximbank şubesinin açılmasıyla ihracatçılarımız yaşadıkları en büyük sorun olan finansmana erişimde hızlı çözüm fırsatını yakaladı. Maliyetleri düşüren ve ihracatta rekabet gücünü arttıran bu desteklemelerden daha fazla sayıda KOBİ’nin faydalanmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

“Eximbank kredileri tabana yayılmalı”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, küçük ve orta ölçekli firmaların Eximbank kredilerinden faydalanması için sigorta teminatına dayalı yasal düzenlemenin yapılarak kredi kullandırılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Şu anki sistemde sigortacılık yasasının bu düzenlemeye izin vermediğine dikkat çeken Arslan, konu ile ilgili yasal düzenlemelerin uzun zamandan bu yana, bir an önce yapılması konusunda AKİB olarak taleplerinin olduğunu vurguladı.

Yapılacak olan yeni düzenleme ile küçük ve orta ölçekli firmaların da Eximbank kredilerinden faydalanması halinde haksız rekabetin ortadan kalkacağını belirten Arslan, “Çünkü gelişmiş ülkelerde Eximbank kredileri sigortalı sistemle çözülüyor. Önemli olan Eximbank kredilerinin tabana yayılmasıdır. Sadece bankaların istediği firmalar değil, büyük ölçekli firmaların yanı sıra küçük ölçekli firmalar da bu kredilerden yararlanmalıdır. Kredisi olmayan küçük firmalar teminat mektubu alamadığı için Eximbank’tan kredi kullanamıyor. Bu konu yasalaşır ise firmalara bazı kolaylıklar sağlayacak böylelikle küçük ve orta ölçekli firmalar Eximbank’a başvurduğunda, sigortalarını gösterdiklerinde kredilerini alabilecekler. Bu sistem ile firmalar hem teminat mektubu almak zorunda kalmayacak hem de bankacılık sistemi rahatlayacak” şeklinde konuştu.