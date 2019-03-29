“Verimlilik için sertifikalı tohum üretimine ihtiyacımız var”
TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, bunun yanında bitkisel üretim sürecinde, verimini ve dolayısıyla üretimini en çok etkileyen girdinin tohum olduğunu söyledi.
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