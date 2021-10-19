FinFree'de Türk hisselerine erişim dönemi başladı

Borsa ile ilgili tüm yatırım süreçlerini tek bir uygulama üzerinden çözen yeni nesil yatırım platformu Finfree, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeni hizmetini hayata geçiriyor. Kısa bir süre önce Premium özelliklerini tanıtan platform, borsada yatırım yapmak isteyen kullanıcıları için, Türk hisselerine erişim imkânı sunmaya başlıyor.



Bugüne kadar Finfree üzerinden eğitim, temel analiz, portföy takibi gibi konularda destek alan kullanıcılar, bundan böyle yatırım hesabı açabilecek ve işlemlerini Gedik Yatırım güvencesiyle yapabilecekler. Borsada Türk hisselerine erişimi hem çok kolay hem de çok uygun hale getiren Finfree, Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarındaki uzun yıllara dayanan köklü birikiminden destek alıyor.

Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal; konu ile ilgili açıklamasında “Finfree’yi tasarlarken yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıktık. Yatırım sürecini karmaşadan uzaklaştırarak yatırıma ayrılan süreyi en aza indirmeyi amaçladık. Bugüne kadar yatırım yapmak isteyenlere eğitim, temel analiz, portföy takibi gibi ihtiyaç duydukları alanlarda destek veren Finfree, artık tam anlamıyla bir yatırım platformuna dönüşüyor. Finfree üzerinden kullanıcılarımız Gedik Yatırım bünyesinde hesap açarak Türk hisselerine hem kolay hem de uygun bir şekilde yatırım yapabilecek. Uygulamayla birlikte yatırımcılar, Borsa İstanbul’a kullanımı oldukça kolay bir ara yüzle ulaşma ve yatırım yapma imkanı elde edecek. Geliştirilmiş yüksek düzey fonksiyonlar ile hem portföylerini grafik ile takip edebilecek hem de piyasadaki diğer yatırım araçları ile karşılaştırabilecekler” dedi.

Finfree’ye yıl içerisinde yatırım yaparak girişimin hızla büyümesinde önemli katkısı olan ve uygulamanın sermaye piyasalarına entegre olması için altyapı desteği veren Gedik Yatırım’ın CEO'su Onur Topaç Finfree ile iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Sermaye piyasalarının her alanında liderlik vizyonumuzla 2021 ve sonraki dönemde de ürün ve hizmet yelpazemizi yenilikçi bakış açımızla sürdürmeye ve yatırım dünyasına değer katmaya devam ediyoruz. Özellikle finansal teknoloji alanında ürün ve hizmet geliştiren ve yurt içi piyasalarla birlikte dünya çapında başarıya odaklı girişimlere uzun yıllardır yatırım yapıyor, bu şirketlerin hızla büyümesine imkan sağlayacak şekilde proje geliştiriyor ve yatırımcılarımızın yatırım deneyimlerini üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 2021 yılı içerisinde yatırım yaptığımız Finfree girişimi ile yaşadığımız süreç buna güzel bir örnek.

Finfree ile kurguladığımız entegrasyon projesiyle birlikte çok kanallı ve sürdürülebilir yatırım yaklaşımı ile sermaye piyasası ürünlerini ülkemizdeki genç ve yeni nesil kitle yatırımcıları başta olmak üzere tüm yatırımcılara ulaştırmayı planlıyoruz.

Açık kaynaklı platformların ve API ekosisteminin yarattığı bilgi paylaşımı ve kullanımını bir güç olarak ilke edinen yenilikçi projelerin, finans dünyası ve sermaye piyasalarında yaratacağı köklü değişimlerin uygulayıcısı olma yolunda yürüyen bir kurum olma hedefindeyiz. Gedik Yatırım olarak hep bir adım ileride olmayı kendimize ilke edinerek benzer yatırımlarımıza devam edeceğimizi söyleyebiliriz”.