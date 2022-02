PAPARA EDU CARD satış noktalarında öğrencileri bekliyor

Takip Et

ADVERTORIAL

Teknolojik ürün ve hizmetleri ile 11 milyonu aşkın kullanıcısına benzersiz bir finans deneyimi yaşatan Papara, yenilikçi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Finansal okuryazarlığın temelinin erken yaşta atılması amacıyla hayata geçirilen yeni nesil harçlık kartı Edu Card’a öğrenciler ve veliler, artık anlaşmalı satış noktalarında kolayca ulaşabilecekler.



Papara Edu Card hem veliler hem de öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Papara Edu Card ile veliler, çocuklarının yaptıkları harcamaları anlık olarak takip edebilirken, öğrenciler ise temassız işlemden harçlık yönetimine kadar finansal deneyimi erken yaşta tecrübe ederek öğreniyor. Nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran Edu Card da diğer Papara Card’lar gibi Cashback ile harcadıkça kazanma imkânı sunuyor.

Harçlık hesabı ve temassız ödeme yapılabilen harçlık kartı

Türkiye’nin yeni nesil harçlık kartı olan Papara Edu Card ile veliler, kendi Papara hesabından ya da hesabına tanımladığı banka/kredi kartından öğrencinin hesabına 7/24 ve ücretsiz olarak harçlık gönderebiliyor. Öğrencinin hesabına günlük, haftalık veya aylık belirlediği periyotta ve tutarda harçlık göndermek için düzenli harçlık talimatı oluşturabiliyor. Ayrıca veli, öğrencinin onayı ile okul kantininde ya da dışarıda yaptığı harcamaları anlık olarak takip edebiliyor. Edu Card, öğrencinin yanında nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kağıt ve madeni para kullanımından kaynaklanan sağlık risklerini azaltmakta da yardımcı oluyor. Öğrenciler Edu Card ile diğer Papara kullanıcılarından para alabiliyor, hesabını onayladıktan sonra dilediği Papara kullanıcısına 7/24 ücretsiz para gönderebiliyor ve Cashback ile harcamalarından anında nakit kazanabiliyor.

Edu Card şimdi anlaşmalı satış noktalarında

Okul kantinlerinde öğrencilere ücretsiz sunulan Edu Card, artık anlaşmalı satış noktalarından da alınabiliyor. 21 yaş altı tüm öğrencilerin kullanımına sunulan Edu Card‘lar 5 TL karşılığında alınıyor ve öğrenci Edu Card hesabını aktif ettiğinde bu tutar Papara hesabına anında iade ediliyor.

Nakitsiz toplum için önemli bir adım

Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, 2015 yılında banka hesabı olmayanların da günlük finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün geliştirme fikriyle yola çıktıklarını hatırlatırken, “O günden bu yana Papara, gençlerle sınırlı kalmadı ve çok geniş bir kitleye ulaştı. Bugün itibarıyla 11 milyonu aşkın kullanıcımız var. Ancak özellikle henüz bankacılık ve finansal servislerle tanışmamış öğrenciler, ulaşmak istediğimiz çok özel bir kitle olmaya devam ediyor. Öğrencileri hedeflemek amacıyla 2020 yılında Edu Card’ı geliştirdik ve genç kullanıcılarımızın ceplerine giren ilk kart olmak için önemli bir adım attık. Sağlıklı bir kişisel bütçe yönetimi için finansal okuryazarlığın çok genç yaşlarda kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Öğrenciler, Papara Edu Card’larıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme yapıyor ve harcamalarını takip ederek bütçelerini yönetmeyi öğreniyor. Bu kart sayesinde aileler çocuklarının harcamalarını güvenli bir şekilde takip edebiliyor. Bugüne kadar sadece kantinlerde satışı yapılan Edu Card’a öğrenciler, artık anlaşmalı satış noktalarından da ulaşabilecek.” şeklinde konuştu.