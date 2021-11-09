Papara ile Türkiye’nin nakitsiz bir topluma dönüşüm serüveni

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Dünyayı etkisi altına alan dijitalleşme, pandemi ile hız kazanarak harcama alışkanlıklarında küresel boyutta bir dönüşüm başlattı. Covid-19 nedeniyle online alışveriş ve temassız ödeme yöntemlerine yönelen tüketici sayısında ciddi bir artış yaşandı. Başta tedbir amaçlı gerçekleşen bu yönelimler, pratikliği, kolaylığı ve zaman tasarrufu konusunda sağladığı imkanlarla harcama alışkanlıklarının değişmesine ve finans sektöründe yeni bir dönemin başlamasına önayak oldu.

Kuruluşundan bu yana nakitsiz bir topluma dönüşümü kendine misyon edinen Papara, harcama alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik sağladığı koşulsuz, şartsız ve kolay erişilebilen hizmetleri ile hız kesmeden büyümeye devam etti. Toplumda herkesin ortak bir noktada, ortak imkanlarla finansal hizmetlere ulaşabilmesi için ilk olarak ücretsiz bir hesap ve ücretsiz kart seçeneğini sundu. Kullanıcılarını alışılagelmiş bankacılık kısıtlamalarının dışına çıkaran Papara, 7/24 ücretsiz para transferi gibi kalıpları yıkan birçok hizmetinin yanı sıra sektöre örnek olacak çeşitli inovatif çözümler geliştirmeye başladı.

Kullanıcılar, Papara ile daha önce tecrübe etme şansı olmadığı birçok ürün ve özelliği kullanabiliyor. Emoji ve GIF eklenerek ve düzenli talimat verilerek yapılabilen 7/24 ücretsiz para transferi, fatura ve oyun & e-pin ödemeleri dışında, harcama bölüştürme, bağış yapma, abonelik takibi, tek kullanımlık Hayalet Sanal Kart, hediye kartı, QR kod ile ödeme yapıp/alma, döviz alım/satımı, ayrıntılı harcama grafikleri, harcama özeti ekranı ve İstanbulkart’a bakiye yükleme gibi birçok yenilikçi özellikle ile tanışarak finansal hayatlarını üst seviye bir deneyimle yaşıyor. Sağladığı bu hizmetler sonucunda 5 yıl gibi kısa bir sürede 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Papara, her gün 10.000’i aşkın yeni kullanıcı ediniyor. Bağımsız Pazar araştırma şirketi Estima’nın araştırması Papara’nın Türkiye’de en çok tavsiye edilen finans uygulaması olduğunu gösteriyor.

Nakitsiz topluma dönüşmede engelleri kaldırıyoruz

Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed F. Karslı, “Nakitsiz toplum hayali Papara projesini geliştirmemizde bizi motive eden unsurların başında geliyor. Tasarladığımız her fikirde kullanıcı davranışları ve beklentileri üzerinde duruyor, aksiyonlarımızı buna göre alıyoruz. Yol haritamızı, sahip olduğumuz genç ve dinamik ekip ile birlikte dünyada ve ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri takip ederek şekillendiriyoruz. Ulaşımı kolay ve ücretsiz sağladığımız hizmetler ile de nakitsiz topluma dönüşme hedefimize daha da yaklaşıyor, engelleri kaldırıyoruz.“dedi.

Temassız ve uzaktan ödeme teknolojilerine yatırım yaparak ekosistemin değişimine katkıda bulunduklarını belirten Karslı, “İleride QR kod gibi yenilikçi ödeme yöntemlerinin ve merkeziyetçilikten uzak P2P uygulamaların daha da yaygınlaşarak ciddi bir paya erişeceğini öngörüyorum. Bu trendi takip etmektense önünde koşmayı tercih ettiğimiz için bu konuda çok sayıda teknik geliştirmeyi planlarımıza dahil ettik. Saha çalışmalarımız neticesinde kullanıcılarımız İstanbul’daki 4400 takside ve binlerce işletmede QR kod ile ödeme yapma deneyimi ile tanıştı. Anında oluşturulan Sanal Kart’a ek, sadece bir kez kullanılan ve daha sonra kendini yok eden Hayalet Kart ile internet harcamalarını daha güvenli bir şekilde yapmaya başladılar.” şeklinde konuştu.

Hayata değer katacak uygulamalar

Uzaktan ödeme ile gerçekleştirilen harcamaların arttığı bu dönemde kullanıcılarının taleplerini gözlemleyerek çalışmalar yapan Papara, başta Eczaneler olmak üzere müzik, film/dizi ve video gibi birçok farklı markada ve sektörde kullanıcılarının bütçelerine destek olacak Cashback programını geliştirdi. Kâr amacı gütmeyen, kullanıcılarını pandemi döneminden itibaren yaşadıkları zorluklarda başlıca yönelimlerine göre geliştirilen bu hizmet kısa sürede oldukça büyük bir ilgi gördü. Exxen, Burger King, Popeyes, Arby’s, Tıkla Gelsin, CarrefourSA, İstegelsin, n11.com, bkmkitap, HOP!, Gratis, Yolcu360, Armut.com, Koçtaş, VOI Coffee ve Teknosa gibi markalar Papara’nın Cashback programında yer alarak Papara kullanıcılarına verilen desteklere katkı sağladılar.