Türk start-up’lara 727 milyon dolar yatırım

KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile hazırladığı ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu’nun dördüncüsünü açıkladı.

2021 yılı ikinci çeyrek dönemini kapsayan üç aylık incelemelerin yer aldığı rapora göre, Küresel girişim yatırımları, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki 153 milyar dolarlık rekor yatırım hacminin yanı sıra aynı dönemde yeni unicorn sayısında da 136'ya ulaşarak yeni bir rekora da imza atmış oldu.

Hızlı teslimat ve lojistik, oyun, pazar alanı ve fintech, sırasıyla işlem hacmine göre en fazla yatırım çeken sektörler oldu. İşlem sayısı açısından, ilk çeyrekte olduğu gibi oyun sektörü öncülük ederken, onu fintech, sağlık teknolojileri ve SaaS (hizmet amaçlı yazılım) takip etti.

Türkiye’nin oyun sektöründeki girişimleri büyümeye devam etti ve yatırımcı ilgisi nezdinde popülerliğini korudu. İkinci çeyrekteki en büyük on işlemden üçü oyun sektöründe gerçekleşen Dream Games, Uncosoft ve Veloxia işlemleri oldu.

2021 ikinci çeyrekte en büyük on işlemin beşi satın alım, geri kalanı ise yatırım olarak gerçekleşti. Öne çıkan en büyük iki satın alma işlemi GarajSepeti’nin Meksikalı Kavak Intermediate Holdings tarafından 25 milyon dolara satın alınması ve oyun şirketi Uncosoft'u ise 20 milyon doları bedel ile Rollic Games tarafından satın alınması oldu.

“Küresel makroekonomik durum istikrar kazanmaya başladı”

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, aşılanmayla birlikte küresel makroekonomik durumun istikrar kazanmaya başladığını, bunun da dünya çapında olumlu bir atmosfer yarattığını söyledi.

Geleceğe yönelik belirsizliğin önceki dönemlere kıyasla azaldığına işaret eden Kaçmaz, “Küresel girişim piyasası 2021 yılı birinci çeyreğindeki rekor yatırım hacmini geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Bu nedenle 2021’in ikinci çeyreği için toparlanma ve iyimserlik dönemi diyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Kişi başına melek yatırım, 8,8 dolar oldu

212’nin kurucu ortağı Ali Karabey ise start-up yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “2021’in ikinci çeyreğinde 57 girişimin aldığı toplam yatırım, tüm zamanların rekorunu kırarak 727 milyon dolara ulaştı. Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye’de 2021 ikinci çeyreğinde kişi başına 8,8 dolar yatırım yapıldı. Bu rakam iki sene önce 1 dolar seviyesindeydi. 2021’de kurulan 91 milyon dolarlık beş yeni fonun eklenmesi, yatırımların hızlanarak devam edeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki start-up'ların başarılarının katlanarak artacağını öngörüyoruz.”

“Çeyrek bazda rekor tazeledi”

Türkiye’nin girişim ekosisteminin dünyaya paralel olarak yükseliş trendini takip ettiğini belirten KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Özge İlhan ise, Türkiye’de girişim yatırımları hacminin 2021’in ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre, yüzde 43 artış kaydettiğini söyledi. Toplam 57 işlem ile 727 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını bildiren İlhan, “Çeyrek bazında rekor tazeledi.” dedi.

2021’in ikinci çeyreğinde toplam yatırım hacminin yüzde 97'sini oluşturan ve yatırım tutarı 100 milyon doları aşan iki mega işlem gerçekleştiğine dikkat çeken İlhan, “Bunlardan ilki, 550 milyon dolarlık yatırım alarak 7,5 milyar dolar değerleme ile ‘decacorn’ olmaya bir adım daha yaklaşan Getir iken, ikincisi ise 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolarlık yatırım alan Türkiye'nin üçüncü unicorn’u Dream Games oldu. Getir ve Dream Games'in tamamladığı yatırım turları hariç tutulduğunda 2021 ikinci çeyrekte, toplam 55 girişim 22 milyon dolarlık yatırım aldı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2021'in ilk yarısında Getir ve Dream Games olmak üzere iki farklı unicorn ürettiğini kaydeden İlhan, Türkiye'de doğan toplam unicorn sayısının 2021 Haziran itibarıyla üç olduğu düşünüldüğünde 2021'in ilk yarısının istisnai bir dönem olduğunu söyledi.

Getir, değerini 7,5 milyar dolara çıkardı

Getir’in Haziran 2021'de çıktığı D Serisi turunda değerlemesini 550 milyon dolar artırdığını belirten İlhan, son finansman turdan üç ay sonra yeni sermaye de dahil olmak üzere değerlemesinin yaklaşık üç kat artışla 7,5 milyar dolara çıktığını aktardı.

Son yatırım turunda da yer alan Sequoia Capital ve Tiger Global’in Getir’e yatırımlarını bu turda da sürdürdüğünü anlatan İlhan, “Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni azınlık ortakları oldu. Getir, 2021 ilk çeyrekte unicorn olduktan sonra ikinci çeyrekte de decacorn olma yolunda hızlı ve büyük bir adım atarak uluslararası faaliyetlerine hız kattı. Dream Games ise, İngiltere merkezli yatırım şirketi Makers Fund ve ABD merkezli yatırım şirketi Index Ventures liderliğindeki Haziran 2021'de 150 milyon dolarlık B Serisi yatırım topladı. Dream Games, Türkiye'de 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan üçüncü girişim olurken, oyun alanında unicorn olan Peak Games’den sonraki ikinci girişim oldu.” açıklamasını yaptı.