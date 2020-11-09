BMD Başkanı Öncel: Perakendenin yüzde 60'ı ciroyu toparladı

09 Kasım 2020

BMD'den yapılan açıklamada, BMD üyeleri arasında yapılan anketle ortaya çıkan organize perakende sektörünün aylık sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel, ekim ayında AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan BMD üyesi firmaların yüzde 58'e ulaştığını bildirdi.

Cadde mağazalarında ise oranın yüzde 63'e çıktığını aktaran Öncel, şunları kaydetti: "Ekim ayı anketini dernek çatısı altındaki 424 markadan 342'sini bünyesinde barındıran 64'ü hazır giyim, 24'ü ayakkabı olmak üzere toplam 133 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdik. Ankete göre, ekim ayı cirolarında eylüle göre ciddi bir toparlanma gözlemledik. Perakendenin yüzde 60'ı ciroyu toparladı, yüzde 40'ında ise salgın sıkıntısı sürüyor. Sonuçlar moralimizi biraz olsun yükseltmekle birlikte 'kritik eşik' olarak gördüğümüz yüzde 80 ciroyu yakalayamayan mağazalar için tehlike çanları çalıyor. Ankette e-ticaret cirosu geçen yıla göre yüzde 200'ü aşan üyelerin oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi."

"Yüzde 80'in üzerine çıkan üye sayısındaki artış olumlu bir gelişme"

Eylülde AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan üye oranının yüzde 38 olduğunu hatırlatan Öncel, bunun ekimde yüzde 58'e ulaştığını bildirdi.

Önceki ay ile kıyaslandığında ekim cirolarında kayda değer bir yükselme olduğunu vurgulayan Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ciro için 'kritik eşik' olarak gördüğümüz yüzde 80'in üzerine çıkan üyelerimizin sayısındaki artış bizim için olumlu bir gelişme. E-ticarette de salgınla birlikte başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Üye firmalarımızın yüzde 56'sının e-ticaret cirosunda geçen yıla göre yüzde 100 ve üzerinde, yüzde 20'sinin ise yüzde 200'ün üzerinde artış yakalaması dikkat çekiyor. Sonuçlar moralimizi yükseltmekle birlikte üyelerimizin yüzde 38'inin AVM mağazalarında, yüzde 29'unun ise cadde mağazalarında hala yüzde 80 ciroyu yakalayamadıkları görülüyor. Bir başka ifade ile organize perakendenin yaklaşık yüzde 40'ında sıkıntı devam ediyor. Oysa enflasyon ve maliyet artışlarını dikkate aldığımızda mağaza cirolarında geçen yıla göre en az yüzde 15 artış olması gerekirdi. Bu hesapla yüzde 80 ciroya ulaşan bir mağazanın gerçekte yüzde 35'lik bir kaybı olduğunu görüyoruz."

Perakende sektörünün çok düşük kar marjları ile çalıştığını aktaran Öncel, cirolarda kategorilere ve mağazanın bulunduğu bölgeye göre önemli farklar olduğunu kaydetti. Öncel, "Zorunlu giderleri bile karşılayamayan bir mağazanın uzun süre açık kalabilme şansı bulunmuyor. İstihdamı da tehdit eden sıkıntının aşılabilmesi için tüm paydaşların 'adil ticaret' ilkesi çerçevesinde sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA