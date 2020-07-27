E-ticaret sektörü, bayramda 1 milyar TL ciro hedefliyor

27 Temmuz 2020

Pandemi nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı’nın genellikle evde geçirileceği, bunun da online harcamaları artırması bekleniyor. Söz konusu yönelimin de etkisiyle e-ticaret pazarı, bu bayramda 1 milyar lirayı aşkın ciro hedefliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, önceki yıllarda e-ticaretin bayram cirolarını ağırlıklı olarak tatil satışlarının oluşturduğunu anımsattı.

Bu yıl ise hem pandemi hem de tatilin kısa olmasından dolayı Kurban Bayramı’nın ağırlıklı olarak evlerde geçirileceğini belirten Kayral, şunları kaydetti:

“Yıllar sonra ilk kez evde geçirilecek bayram öncesi alışverişler erkenden başladı. AVM ve çarşı, pazar ziyaretleri konusundaki kaygılar hala tam olarak giderilmiş değil. Bu yüzden bayram alışverişlerini, hediye alımlarını online mağazalardan yapan çok geniş bir kitle var. Ayrıca dini vecibelerini yerine getirmek isteyen, ancak hayvan alım ve kesim yerlerinin hijyen açısından güvenirliliğinden endişe duyanlar da marketlerin online kurban satışlarına yöneldi. Bu yıl bayramda e-ticaret sektörü 1 milyar liralık ciro hedefliyor.”

“İnsanlar ikilemden kurtuldu”

Bu yıl ki bayram iznini tatil yaparak değerlendirmek isteyenlerin de online kurban satışlarına yöneldiğini söyleyen Güçlü Kayral, eskiden uzun tatillere rast gelen Kurban Bayramı’nda insanların bir yerlere gitmeyi tercih etmesi nedeniyle kurbanlık satışlarının düştüğünü aktardı. Marketlerin ise kurban etlerini en fazla 2-3 gün beklettiğinden online kurban satışlarının bundan olumsuz etkilendiğini anlatan Kayral, “Bu yıl ki bayram izni kısa olacağından söz konusu durum da ortadan kalkmış oldu. İnsanlar tatil ya da kurban kesimi arasında tercih yapma derdinden kurtuldu.” dedi.