E-ticarete 1,5 milyon yeni müşteri

14 Eylül 2020

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2019 yılında yüzde 34,1 olan internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların oranı 2020 yılında yüzde 36,5’e yükseldi.

500’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74 yaş grubundaki 60 milyon kişi üzerinde yapıldığını anımsatarak, “Yüzde 2,4’lük artış 1 milyon 440 bin kişiyi kapsıyor. TUİK’in yüzdelik rakamlarını kişi sayısına çevirirsek, 2019 yılında 20 milyon 460 bin olan e-ticaret müşterisi sayısının 2020’de 21 milyon 900 bine yükseldiği ortaya çıkıyor. Sanal alışveriş müşterilerinin 12 milyon 80 binini erkekler, 9 milyon 820 binini de kadınlar oluşturuyor.” dedi.

Kadın kozmetiğe, erkek yemeğe harcadı

TÜİK’in Türk tüketicilerin internette satın aldıkları ürün ve hizmetleri de araştırdığını kaydeden Kayral, kadın ve erkeklerin en fazla giyim için harcama yaptıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Araştırmaya göre, internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün gruplarının kadınlarda yüzde 68,5, erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar olduğunu belirten Kayral, "Kadınlarda giyimi yüzde 31,5’le kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete izledi. Erkekler ise giyimden sonra en fazla yüzde 24,1 ile online yemeğe, yüzde 22,5 ile de basılı kitap, dergi ve gazeteye para harcadı. Araştırmanın en dikkat çekici yönü ise uzun yıllardır online harcamalarda ilk sırayı alan cep telefonu, bilgisayar, elektronik eşya satın alımlarının, 2020 yılında ilk üç harcama kalemi içerisinde yer almaması oldu." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 22 milyon kişi internetten alışveriş yapıyor

Avantajlarından dolayı her yıl e-ticaret müşteri sayısının önemli sayıda arttığına dikkat çeken Güçlü Kayral, şunları söyledi: “2011’de 5 milyon 40 bin olan internetten alışveriş yapanların sayısı bugün 21 milyon 900 bine yükselmiş durumda. Özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin alışveriş alışkanlıklarında dijital alışveriş lehine önemli bir değişim yaşanıyor. Günün 24 saati, dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar.”