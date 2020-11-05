“Gelecek çok kanallı alışverişte”

05 Kasım 2020

Bu yıl ikincisi düzenlenen FutureCommerce360 konferansı, perakende sektörünün paydaşlarını bir araya getirdi. Konferansta ana konuşmacılar arasında yer alan Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeiratou, COVID-19’un tüm dünyada perakende sektörünü nasıl dönüştürdüğüne ve “yeni normal” olarak tanımlanan bu dönemde çok kanallı perakendedeki büyümeye dair değerlendirmelerde bulundu.

“Perakendenin Yükselişi: COVID-19 sürecinde çoklu kanallar sektörü nasıl dönüştürdü?” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Zafeiratou, para harcanan mecralarda değişimlerin yaşandığına dikkat çekti.

Dijital ortamda yapılan perakende satın alımlarda ise artış olduğunu belirten Zafeiratou, şunları söyledi: "Bu durum, yarının alışveriş alışkanlıkları ile ilgili bazı tahminlere sebep oldu. Bu tahminlerin bir bölümü, evlerde kalınan dönemdeki gerçek trendlere dayanırken, diğerleri perakendenin geleceğinin nasıl olacağına dair spekülasyonlardan oluşuyor. Pandemiden uzun bir süre önce dahi, online alışverişin fiziksel mağaza ve perakende sektörünü olumsuz etkilediğine dair söylemler vardı. Bu tahminlerin es geçtiği nokta, online alışverişin fiziksel dükkanlarla çok yakın bir ilişkide olduğu, hatta çoğu zaman onlara ihtiyaç duyduğu gerçeği. Araştırmalar, pandemi döneminde dahi online satışlara atfedilmiş birçok satın alımın, aslında hem fiziksel mağazalara hem online sistemlere dayalı olan, çoklu kanal satışları olduklarını gösteriyor. Asıl ilginç olan ise perakendecilerin online kanallarındaki büyümenin çok büyük bir bölümünün, bir şekilde fiziksel mağazalarla bağlantılı olarak gerçekleşiyor olması.”

“Perakende sektörü oldukça yenilikçi ve değişime uyumlu”

Perakende sektöründeki rekabete dikkat çeken Zafeiratou, "Perakendecilerin çoklu kanal hizmetleri geliştirmede oldukça yenilikçi olmalarının sebeplerinden biri, perakende sektörünün oldukça rekabetçi olması ve firmaların pazar payı için büyük bir rekabet içinde olmaları. Kazananın tamamını aldığı diğer sektörlerin aksine, perakende sektörü oldukça parçalı bir yapıda ve birçok kazanan için bolca alan var. Bu rekabet, perakendecileri daha yenilikçi olmaya ve yeni dinamiklere atik bir şekilde adapte olmaya teşvik ediyor. Perakende sektörü tam da bu nedenlerle gelişmeye devam ediyor ve tüketicilere şimdiye kadar olmadığı kadar farklı opsiyonu sunabiliyor.” şeklinde konuştu.