Perakende sektöründe ciro yüzde 20 arttı

19 Ağustos 2020

Türkiye’de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ 2020 yılı ilk 6 ay verileri açıklandı. Haziran 2020 verilerine göre perakende sektöründe toplam ciro, bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla enflasyon dahil yüzde 20 oranında artış gösterdi.

TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi verilerini değerlendiren TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “2020 yılının ilk 6 aylık sonuçlarına baktığımızda yüzde 20 oranında bir büyüme görüyoruz. Bu enflasyondan arındırılmamış büyüme rakamı gıda perakendesinden geliyor. İlk 6 ayda özellikle pandemi etkisi ile diğer kategorilerde önemli küçülmeler yaşanırken, gıda perakendesi perakende içindeki tüm kategorilerden ayrışarak yüzde 33’lük büyüme yakaladı. Buna karşın gıda dışı perakende yüzde 34 oranında küçülme gösterdi. Desteklerin ve düzenlemelerin de etkisi ile istihdamda, gıdada yüzde 9, gıda dışında yüzde 6’lık bir artış gözlemlenirken, perakende genelinde büyümeler metrekare bazında da göze çarpıyor.” ifadelerini kullandı.

"Sektör, istihdama pozitif katkı vermeyi sürdürdü"

Pandemi döneminde gıda perakendesinin gerek mal tedarikinde, gerekse hizmette hiçbir aksama yaşanmadan faaliyetini sürdürmesinin önemine dikkat çeken Alp Önder Özpamukçu, sektörün pandemi koşullarına rağmen istihdama pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü söyledi. Sektörde yatırımların halen devam ettiğini belirten Özpamukçu, “Bu veriler, bu zorlu koşullarda da organize perakende sektörünün ekonominin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösteriyor.” dedi.