Akbank'tan Ramazan'a özel kampanya

11 Mayıs 2020

Axess Mobil, Ramazan ayı döneminde Axess ve Wings sahiplerine özel yüzlerce lira chip-para, indirim ve taksit fırsatlarını kapsayan kampanyalar sunuyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, banka, internet alışverişlerini de kapsayan, toplu alışveriş alışkanlığına uygun kampanyalar sunmaya devam ediyor. Axessliler 15 Mayıs'a kadar internet siparişleri dahil toplamda 1250 TL market ve gıda alışverişlerine 75 TL kaybolmayan chip-para kazanıyor.

Wings sahipleri ise internet siparişleri dahil toplamda 2 bin liralık market ve gıda alışverişlerinde 100 TL chip-para ayrıcalığına sahip oluyor.

Ayrıca Axess Mobil'den alınacak kod ile Fedbox'tan 31 Aralık'a kadar 20 tam günlük diyet paketlerinde yüzde 15 indirim, Krc.com.tr'den 31 Mayıs'a kadar yüzde 10 indirim, CarrefourSA ve carrefoursa.com'da 23 Mayıs'a kadar lüks, süper ve mega Ramazan kolisi alımlarında yüzde 10 indirim, 13 Mayıs'a kadar ise ilk 250 TL ve üzeri alışverişe 25 TL chip-para fırsatı sunuluyor.