Allah vaadinden dönmez, ya biz?

Dr. Erkan AYDIN

Bir işi yerine getirmek için verilen söze “vaat” denir. Kâinatı yoktan yaratan, bize hayat veren, varlığımızı borçlu olduğumuz Rabbimiz, bizlere bu dünyada verdiği nimetlerle yetinmemiş, kendisine hakkıyla kulluk etmemiz karşılığında gelecekte de hem dünyevî hem de uhrevî birtakım vaatlerde bulunmuştur. Sünnetullah, Allah’ın toplumlarla ilgili yasası gereği nasıl her sonuç bir sebebe bağlı ise, her vaadin de gerçekleşebilmesi için vaat eden tarafından ortaya konan ve yerine getirilmesi gereken ön koşullar vardır. Biz bunlara dini literatürde “mükellefiyetler/sorumluluklar” diyoruz. Bu konuyla ilgili yüzlerce ayet ve hadis arasında birer örnek verecek olursak; Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de: “Şüphesiz iman edip, salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi 9)” buyurmaktadır. Resulullah (sas) Efendimiz ise: ‘‘Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız. (Müslim, Zühd 42)” buyurmuştur. Allah’ın vaadi haktır. Peki bizim kulluğumuz? Vaadettiğimiz kulluğun hakkını verebilmek dileğiyle…