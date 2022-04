Allah'a güvenmek/tevekkül insanı özgürleştirir!

Dr. Erkan AYDIN

Bir arkadaşım dün bana bir video gönderdi. Konuşmacı, konuya hakim ve etkileyici üslubu ile adeta olayı yaşıyormuş gibi anlatan Dalia Mogahed isimli bir hanımefendiydi. Hz. Nuh (as), Hz. Nuh (as)’ın oğlu ve gemiden bahseden ayetleri anlatıp sosyo-psikolojik olarak tahlil ediyordu. Konuşmayı izledikten sonra konuyla ilgili ayetleri yeniden okudum ve derin bir tefekküre daldım. Hafızdım ama bu ayetleri hiç böyle düşünmemiştim. Sanki ilk defa duyuyordum. Kur'an’ın her okuyuşta gönlün başka bir perdesini aralayan mucize bir kitap olduğuna yeniden şahit oldum. “Bir çoğumuz acı çekiyor ya da endişeleniyoruz. Gelecekten korkuyoruz, geçmişte olup bitenler için pişmanlık duyuyoruz. Bir fırtınanın ortasında bulunduğumuzu hissediyoruz. Ve dış dünyayı nasıl kontrol edeceğimizi bilemiyoruz. Bu durumu kontrol altına alabildiğimize emin olsaydık eğer, bu kadar endişeli hissetmez ve bu kadar korkmazdık. Bu durum bana, Kur’an-ı Kerim’de de canlı bir şekilde resmedilen o sahneyi hatırlatıyor: Nuh Peygamber (as) ona inanma konusunda ikna edebilmiş bir avuç inananlar ile birlikte gemiye biniyor. Oğluna “Gel, gemide bize katıl!” diye söylemesine rağmen oğlu “Hayır, hayır,hayır. Çünkü o gemi korkunç, tehlikeli ve güvenilmez görünüyor. (Dağları göstererek) Oraya gideceğim ve dağda can güvenliğimi sağlayacağım” diye cevap veriyor. Hz. Nuh (as)’a inanan ve onunla birlikte bu gemiye binenler dağlar kadar büyük dalgalardan bahsediyorlar. Gördüğünüz üzere, bir tarafta dağın cazip güvenilirliği diğer tarafta fırtınalı bir denizin ortasındaki bir gemi arasında seçim. Nuh Peygamberin oğlu bunu söyler söylemez bir dalga geliyor ve onu suyun altına çekiyor. O dağ, bizim “kontrol etme” girişimimizi temsil ediyor. O gemi ise Allah’a güvenmenin ne demek olduğunu gösteriyor. O gemi tevekkül gemisidir. Allah’a güvenmek bizi özgürleştirir."