Allah'ın 4 vaadi 1. Zikret!

Dr. Erkan AYDIN

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, Allah’ın (cc) insana dört vaadinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Bakara Suresi 152. ayette geçen “Beni anın ki ben de sizi anayım” vaadidir. Allah (cc), kendisini zikreden kuluna, aynı şekilde karşılık vereceğini buyuruyor. Bu vaat, adeta Allah ile iletişime geçmek ve her daim onunla beraber olmaya dair insanoğluna göklerden gelen onurlu bir davettir. Tek icabet şartı ise zikirdir. Peki, zikir nedir? Zikir, sadece dil ile sınırlandırılamaz. Dil, kalp ve hâl ile zikredilir. Zikir Allah’ı anmak, tesbih etmek, verdiği nimetlere şükretmek, nankörlük etmemek, tüm eylem ve söylem, tutum ve davranışlarla hayatını Allah’ın istediği ölçülere uydurmaktır. Dil ile yapılan zikir boğazdan geçip kalbe ulaşmalı, çünkü “kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur.” (Ra’d, 28) Kalpte titreyen zikir de hareketlerimize yansıyıp ibadete, takvaya, doğruluğa, yardımseverliğe, küçüklere şefk ate, büyüklere saygıya, tüm varlıklara merhamete, kısacası İslam’ın vazettiği güzel ahlâka dönüşmeli, dildeki zikir hâl’de de dile gelmelidir. “Hâl” böyle olunca da Yüce Rabbimizin rızasını ve sevgisini kazanmış oluruz.

Namaz kılarken, oruç tutarken, hakkın ölçüsüne uygun gündelik hayatımızı sürdürmeye çalışırken Allah ile irtibatta olduğumuzu, Allah’ın da her daim bizimle birlikte olduğunu, onun tarafından anıldığımızı unutmayalım. Bu ramazan ve her zaman bu ilahi lütfa mazhar olabilmek ve her daim Hak ile birlikte olabilmek dileğiyle.