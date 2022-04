Allah'ın 4 vaadi: 2. Dua Et!

Dr. Erkan AYDIN

Dünkü yazımızda Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın (cc) insana dört vaadinden ilkini ele almıştım. Bugün de Mü’mîn Suresi 60. ayette geçen diğer bir vaadini yazacağım: “Bana dua ederseniz icabet ederim.” Dua edin, ben de size cevap vereyim buyuruyor Rabbimiz! Açık bir çek adeta. Bu Allah’ın insana nasıl muhteşem bir lütfu ve ikramıdır! Dua; sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bu halinin bilinci ile ve tüm benliği ile sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan Yüce Allah’a yönelip O'nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Bu bilinçle yapılan dua, insanın yaratıcısına olan inancının, güveninin ve O’na teslim oluşunun bir göstergesidir. Dua insanın Allah’a kulluk faaliyetlerinin esas unsurudur. En yüce en büyük ve en güçlü olanla her zaman, her yerde ve her durumda açık bir hat... Dua, Allah’a çıkarılmış davettir. Allah ile kurulan en önemli bağ, duadır. “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin.” (Furkân, 77) ayetinden de anlaşılacağı üzere kulun Allah katında değer görmesi için bir vesiledir. Allah’ın yaratıcı olduğunun, her şeyi duyan, bilen, kadîr-i mutlak, tek sığınak, ibadet edilecek ve yardım istenecek tek makam olduğunun kabulünün pratik bir göstergesidir. “Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi” düsturundan hareketle dua kapısını sürekli açık tutmalıyız, dua kapısı açık olan kişiye rahmet kapıları da açılmıştır.