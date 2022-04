Allah'ın 4 Vaadi: Tövbe Et!

Takip Et

Dr. Erkan AYDIN

“Onlar bağışlanma diledikleri müddetçe Allah onlara azap edecek değildir. (Enfâl, 33)” Bu ne güzel bir vaat, ne güzel bir müjdedir! Allah, insana iyilikleri yapabilme gücü (takva) verdiği gibi aynı zamanda kötülükleri yapabilme gücü de (nefs) vermiştir. İnsan beşerdir, eksikliklerle doludur. Kötülükleri yapabilme gücü (nefs) insanı her an teslim alabilir ve insan günah işleyebilir. Ancak eğer insan gafl et ve cehaletinden ötürü günah işlediğini kabul ederse, aff edileceği umulur. Tövbe, işlediği bir günahtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar vermektir. Tövbenin ilk aşaması ise farkındalıktır. Kötülük yaptığımızda, vicdanımız rahatsız olur. Vicdan, doğruyu yanlışı fısıldayan manevi yol göstericidir, Allah’ın içimizdeki sesidir. Günah işledikçe, vicdanımız zedelenir, bir süre sonra günaha karşı bir vurdumduymazlık ve umursamazlık hali oluşur. Hz. Peygamber (sas)’den rivayetle, “Günah işleyenin kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tövbe ederse, o leke silinir. Tövbe etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve kalbini kaplar, kalp kapkara olur.” Tövbe, kalplerimizin katılaşmasını engeller, hata yaptığımızın bilincinde olmamızı sağlar. Müslümana yakışan, yaptığı kötülüğü normalleştirmeyip pişman olmaktır. Allah Resûlu (sas), “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize başka bir topluluk getirirdi. Onlar günah işler ve tövbe ederlerdi ve Allah onları aff ederdi. (Müslim, Tevbe, 10)” buyurmaktadır. Günah ve tövbe ilişkisi, insanın Rabbi ile arasındaki bağı hep diri tutmaktadır.