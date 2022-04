Bahar ve yazın zenginliğini taşıyor: Tarhana

Takip Et

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofralarımızda yerini alan yemeklerden birisi tarhana çorbası. Tarhana, doğanın bahar ve yaz çeşitliliğinin kış için saklanmasını sağlayan bize özgü bir lezzet. Besleyici ve sağlıklı yönüyle yüzyıllardır yoksul ailelerin de can simidi. Büyük ihtimalle ana malzemesi olan yoğurdu saklayabilmek için kurutmak yönteminin geliştirilmesi ile ortaya çıkmış. Farsça terhâne sözcüğünden geldiği düşünülüyor. Tarhananın en önemli özelliklerinden birisi, yörede yetişenlerle, kilerdekilerle hazırlanması. Ve de hem yapılırken hem pişirilirken her türlü yaratıcılığa açık olması. Bu nedenle içinde örneğin buğday kırığı olanı da var, kızılcık ekleneni de… Konya’da irmikli hazırlanıyor, Tunceli’de nohutla. Bu nedenle her bölgenin tarhanasının lezzeti farklı, ama hepsi lezzetli. Güneşle mayalanması isteniyorsa ağustos ayı, tarhana hazırlamak için en iyi dönem… Uzun süre mayalananı ekşi, az bekletileni tatlı tarhana diye adlandırılıyor… Mayalanma sırasında ortaya çıkan bileşikler, vücudumuzun ihtiyacı olan, ama bünyemizde yapılamayan maddelerin oluşmasına olanak sağlıyor. Sabahları tarhana çorbası içilmesi, güne başlamayı sağlıyor. Bütün gün tarlada çalışacak insanlar, besin değerini daha da pekiştirmek için içine bölgesine göre pişirirken kıyma, içerken zeytinyağı ve peynir de koyuyorlar.