Bin aydan daha hayırlı gece

Ramazan ayının mübarek oluşu, Kadir Gecesi’nin bu ay içerisinde yer almasından; Kadir Gecesi’nin mübarek oluşu ise Kur’ân-ı Kerîm’in bu gecede indirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı oluşunu nasıl anlamalıyız? Aslında Allah bize bir mesaj veriyor. Amacı zamana değer katmak değil, insana değer katmak olan bu kitap, indiği geceyi bin aydan daha hayırlı yapmışsa, indiği ayı on bir ayın sultanı haline getirmişse, düşünsene bu Kur’an senin gönlüne ve hayatına inerse sana ne kadar değer katar? Böylesine faziletli bir gece hakkında Resûlullah (sas), “Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Her kim Ramazan orucunu, inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır (Buhârî, Savm, 6)” buyurmuştur. Hz. Aişe validemiz, Peygamber Efendimize (sas) “Ey Allah’ın Rasulü (sas), Kadir Gece’sinin ne zaman olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuştur. Rasûlullah (sas) “Allah’ım! Sen çok aff edicisin, aff etmeyi seversin. Beni bağışla!” diyerek dua etmemizi buyurdu. Peygamber Efendimiz (sas) Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu kesin olarak bize bildirmemiş, bu eşsiz gecenin Ramazan'ın son on günü içindeki tek sayılı gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Bazı hadis rivayetlerinde Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu ifade edildiği için İslam âleminde ağırlıklı olarak bu gece ibadetle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Aslında Kadir Gecesi’nin kesin olarak belirtilmemiş olması, Ramazan’ın her gecesinin Kadir Gecesi’ymiş gibi geçirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil!” sözü de bunu ifade etmektedir.