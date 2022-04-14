Bir fincanın kırk yıl hatırı var: Türk kahvesi

Faruk ŞÜYÜN

İftarda sonra bir fincan Türk kahvesini höpürdeterek yudumlamanın keyfi başka. Höpürdetmekten kaçınmayın çünkü kokusunu, aromasını, tadını, kalitesini daha iyi anlayabilmek için öyle içmek öneriliyor. Kahve tiryakileri, hatta olmayanların da çoğu, oruçlarını açtıktan sonra ağır ağır pişirilmiş, bol köpüklü, mis kokulu bir Türk kahvesi arıyorlar. Osmanlı döneminin Ramazan hazırlıklarını anlatan kitaplarda “herkes kudretine göre Ramazan’da kullanılmak üzere zarif kahve zarf ve fincanları, su bardakları, kıymetli kaşıklar alır” diye yazıyor.

Kahvehaneler tüm dünyada ve elbette bizim topraklarımızda da gündelik yaşamı etkilemiş, birçok değişimin temellerinin atıldığı mekânlar. İstanbul’da ilk kahvehane 16. yüzyılın ortalarında açılıyor, ancak Osmanlı döneminde kahve satışı zaman zaman yasaklanıyor. Kahve, dünya ticaretinde petrolden sonra ikinci ürün. Anavatanı Etiyopya’nın Kaffa bölgesi… Kahve isminin de buradan türetildiği düşünülüyor. Etiyopya ilk görüldüğü yer olsa da yüzyıllardır onun ile özdeşleşmiş olan ülke, Yemen. Habeşistan’da (şimdiki Etiyopya) kahve bir zamanlar ekmek olarak kullanılıyormuş… Yavuz Sultan Selim, Mısır seferinden (1517) kahve çekirdekleri yüklü develerle dönmüş… Ve o günden bugüne “kırk yıl hatırı var” diyerek keyifle içiyoruz UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde olan kahvemizi.