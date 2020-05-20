Bir tutamı bile bolluk ve bereket simgesi: Tuz

20 Mayıs 2020

Faruk ŞÜYÜN

Oruç açarken ilk yenilen bazen hurma, bazen zeytin, kimi zaman da tuz oluyor. Ancak, tüketirken çok dikkatli olmak, ihtiyacımızdan fazlasını almamak gerekiyor… Çünkü, çok fazla tuz, sağlığı olumsuz etkileyebiliyor… Tuz, temel besinlerimizden birisi. Vücudumuz onu kendi başına üretemiyor, o olmadan da çalışamıyor. Bu nedenle, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı. Aslında kaliteli beslendiğimizde yeterince tuzu gıdalarla alıyoruz. Yani çoğu yemeğe ayrıca tuz eklemek gerekmiyor. Bir de kattığı lezzet gerçeği var tabii! Öte yandan bir tutam tuz, daima bolluk ve bereket simgesi… Yüz milyonlarca yıl önce dünyamızın sularla kaplı olduğu düşünülüyor; bugün kullandığımız tuzlar, o denizlerin ürünü… Tuz, uzun çağlar güç ve zenginlik sembolü olmuş… Para yerine geçmiş… Hatta, Roma İmparatorluğu’nda askerlere para yerine maaş olarak verilmiş… Latincede tuz anlamına gelen “salarium” sözcüğünün kökü olan “sal”dan İngilizce maaş anlamına gelen “salary” kelimesi türetilmiş. Tuz mağaralarının insan sağlığı üzerindeki etkisi ilk kez İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da fark edilmiş; buralarda bir süre kalan insanların astım, bronşit gibi hastalıklarının büyük oranda düzeldiği gözlenmiş… Son yıllarda rafl arda sıkça rastladığımız tuz lambalarının da sağlığa yararlı olduğu iddia ediliyor…