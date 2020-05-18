Boyner'den 42 bin "Askıda İyilik" paketi

18 Mayıs 2020

Boyner, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığı “Askıda İyilik” uygulamasını internet mağazasına da taşıdığını duyurdu.

Boyner mağazalarının yanı sıra “Boyner.com.tr”den 30 lira karşılığında satın alınan ve alt ve üst giyimden oluşan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Satın alınan her “Askıda İyilik” paketi için Boyner de aynı oranda katkı sağlıyor. Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Müdürü Oya Uzun, “İyiliğin Modası Geçmez” mottosuyla yaptıkları çalışmalardan biri olan “Askıda İyilik” uygulamasının Haziran 2016’dan bu yana devam ettiğini söyledi.

Uzun, “Özellikle paylaşmanın, dayanışmanın arttığı bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 42 bin 65 adet paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu zor dönemde askıya daha çok iyilik paketinin bırakılacağına inanıyor, yüzlerce ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşatabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.