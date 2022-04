Cana can katıyor: "Gerçek" yoğurt

Takip Et

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan’da uzun saatler süren açlık, tüm vücudu olduğu gibi bağırsakları da etkiliyor. İftar ve sahurda yenen birer kâse yoğurt hem tok tutuyor hem de sağlığı koruyor. Yoğurt, yapısı nedeniyle geç sindiriliyor, bu nedenle de geç acıkmaya neden oluyor. Süt, maya çaldıktan sonra 6-8 saat içinde uyanıyor, yoğurda dönüşüyor. Hiçbir bakteriyel dönüştürme, ister turşu, isterse sucuk olsun bu hızla gerçekleşmiyor. Efsaneye göre Hıdırellez’de süte maya olarak sabahın ilk çiği katılıyor ki her derde deva bir şeye dönüşsün, ölümden gayrısına çare olsun; uykusundan yoğurt olarak uyansın, cana can katacak bir lezzet olsun. Eski Türkçede yoğurt kelimesine 8. yüzyıl metinlerinde rastlanıyor; Divanü Lügât’it-Türk’te ve Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde yoğurt kelimesi kullanılıyor. Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı Kafk aslarda, yoğurt ve süt ürünlerinin maksimum seviyede tüketildiği biliniyor. İyi yoğurt yapmak için kaliteli süt şart. Isıtıldığı kabın tercihen kalaylı bakır, mümkün değilse çelik tencere olması gerekiyor. Mutlaka ahşap kaşık kullanılıyor, ısıtılırken sık sık karıştırılıyor. Mayanın kalitesi, yoğurdun kalitesi için önemli bir etken. Tutan yoğurdu hemen dolaba kaldırmak gerekiyor ki kıvam bulsun. Son söz, unutulmamalı ki “mayayı güzel çalan, güzel insandır.