Çok değerli: Bal

15 Mayıs 2020

Faruk ŞÜYÜN

Mineral, vitamin ve enzimler yönünden zengin olan bal, Ramazan ayında metabolizmayı zinde tutmaya yararlı ürünlerden birisi… Balın faydalarının başında antimikrobiyal ve antifungal özellikleri geliyor. Bu sayede yaraların iyileşmesine, bakteri ve mantar gelişiminin önlenmesine katkı sağlıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bal, çiçeklerin salgıladığı nektar olarak adlandırılan tatlı sıvının, arıların salgıladıkları enzimlerle işlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak tek bir çiçeğe ait olanlara monoflora, karışık çiçeklerden elde edilenlere ise poliflora (yayla balları) deniliyor. Ballar, elde ediliş kaynaklarına göre çiçek balı ve salgı balı, elde ediliş şekillerine göre ise petekli, süzme ve pres ballar olarak sınıflandırılıyor. Bir salgı bal çeşidi olan çam balında dünya üretiminin yüzde 95’i ülkemizde yapılıyor. İyi balı tadarak, koklayarak, rengine ve kıvamına bakarak anlamak mümkün değil, muhakkak laboratuvar incelemesi gerekiyor… Saf ve doğal ballar, balın elde edildiği çiçeklerin türüne göre değişmekle beraber, özellikle kış aylarında ya da soğukta muhafaza edildiğinde birkaç ay gibi kısa bir sürede kristalleşebiliyor. Bu, balın kalitesini değiştirmiyor. Bu haliyle tüketilebileceği gibi benmari usulü ısıtılarak da yenilebiliyor.