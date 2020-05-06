Denizli'de Ramazan dayanışması

06 Mayıs 2020

Osman Nuri BOYACI

Denizli’de Ramazan ayı nedeniyle iki ilçe belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Pamukkale Belediyesi bu amaçla binlerce erzak kolisi hazırladı. İçinde bir ailenin gıda ihtiyacını karşılayacak pirinç, makarna, sıvı yağ ve şekere kadar birçok malzeme bulunan koliler, Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından, daha önce de belediyeden yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi ise Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak, zor günler geçiren esnafa destek olmak amacıyla Merkezefendi İyilik Hareketi projesini başlattı. Hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan havuzdan, koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanları bir süredir kapalı olan lokanta sahibi esnaf, iftar yemeği hazırlıyor ve yemekler belediyede kaydı bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 5 gün önce başlanan çalışmada bağış sayısı 3 bini geçtiği bildirildi.