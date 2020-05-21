Dikkatli tüketmek şart: Şeker

21 Mayıs 2020

Faruk ŞÜYÜN

Sağlıklı beslenmeyle ilgilenenlerin tartıştığı ürünlerden birisi de şeker. Ortak görüş, çok tüketilmemesi gerektiği. Aksi halde karaciğere zarar vererek metabolizma dengesini bozup zehire dönüşüyor! Şeker, obezitenin nedenlerinden birisi olarak da gösteriliyor. Tatlılarımızda, içeceklerimizde kullandığımız şeker, yani sakaroz ya şeker kamışından veya pancardan elde ediliyor. Ülkemizde şeker, şeker pancarından üretiliyor… 7-8 kilo pancardan 1 kilo şeker çıkıyor. Şekerin tarihi 2500 yıl öncesine kadar gidiyor, ama 19. yüzyıla kadar lüks bir tüketim ürünü olarak görülmüş… Örneğin, 1309 yılında Londra'da şeker fiyatı 1 pound 2 şilinmiş ki bu rakam, çalışanların maaşlarına neredeyse eşitmiş. Şeker ve şeker üretimi, Arapların fethettikleri Kuzey Afrika ve İspanya ile diğer bölgelere onlarla birlikte yayılmış... Şeker kamışı tarlalarından çalıştırılan esirlerin dramı ise filmlere, romanlara konu olmuş… Osmanlı sarayında şekerle yapılan limonata, ancak devlet erkanına ikram edilir, şekerle yapılan reçeller ise itibarlı kişilere sunulurmuş. 1747 yılında Alman kimyager Andreas Marggraf bir çeşit pancarda bol miktarda şeker bulunduğunu keşfedip bundan şeker üretilmeye başlandıktan sonra, o güne dek onun ancak adını duymuş olan sıradan insanlar şekerle tanışabilmiş.