Doğruluk nasıl öğretilir?

Dr. Erkan AYDIN

Dün bir doğruluk çemberi oluşturmaktan söz etmiştik. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Çocuklarımıza doğruluk eğitimi vermenin en etkili yöntemi iyi bir örnek ve rol model olmaktır. Doğruluğun ve dürüstlüğün çocuklarda kişiliklerinin bir parçası hâline gelebilmesi, aile içerisinde doğruluğun sözlere ve eylemlere tutarlı bir şekilde yansımasına bağlıdır.

Peki bizim rol modelimiz kim?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “emin” vasfıyla bilinip, doğruluğun en güzel örneği olduğu gibi, onun temsil ettiği İslâm dini de bir erdem olarak doğruluğu benimsemiş ve teşvik etmiştir. Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce, Hz. Ali'yi geride bırakarak kendisindeki emanetleri sahiplerine teslim etmesini istemiştir. Bir Peygamber düşünün ki düşmanları tarafından horlanmış, çeşitli hakaretlere uğramış, yaşadığı mahalle bile tecrit edilmiş ancak yine de aynı insanların mallarını kendisine emanet edecek kadar güvenini sağlayabilmiş olsun. Bu Ramazan sevgili Peygamber'imizin hayatını tanımamıza vesile olsun inşallah. Şüphesiz Allah size emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adâletle hükmetmenizi emrediyor. Böylece Allah size ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Allah her şeyi hakkıyla işiten, kemâliyle görendir. (Nisa/58 )