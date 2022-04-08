Dumanı tütüyor, sıcacık: Çorba

Faruk SÜYÜN

Mutfağımızda ne kadar çok çeşit çorba olduğunu biliyor musunuz? Şöyle diyebilirim, her gün farklı bir çorba içsek, bir yıl içinde aynısına sıra ya gelir ya gelmez! Yani Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden çorba; tabii ki Ramazan sofralarının da olmazsa olmazı… Çünkü, besleyici özellikleri ile hem tok tutuyor hem sindirim sistemini rahatlatıyor hem de oruç sürecinde yaşanan su kaybını gideriyor. İyi bir çorba, beslenmenin ana unsuru olabiliyor, zira bir karışım: Sebzeler, tahıllar, et kullanarak çok geniş yelpazede çorbalar yapabiliyoruz. Farklı mevsimlerin kurutulmuş ürünleri de tarhanada olduğu gibi içinde yer alabiliyor ki, bu da dengeli biçimde beslenmemizi sağlıyor. Çorba o kadar yaşamımızın bir parçası ki birçok deyimde geçiyor: Çorbada tuzu bulunmak, meseleyi çorbaya çevirmek, kafası çorba olmak, tekkeyi bekleyen çorbayı içer bunlardan yalnızca birkaçı… Çorba sözcüğü, Farsça'da “tuz” anlamına gelen “şur” ve “aş” anlamına gelen “ba”nın birleşmesiyle oluşan “şurba”dan geliyor. Tarihi MÖ 2 binli yıllara kadar gidiyor; o dönemlerden kalan tabletlerde çorba sözcüğüne rastlanıyor. Çorbanın lezzetini ve sağlıklılığını artıran, kemik suyu kullanılması, muhakkak kısık ateşte pişirmek ve dört mevsim içmek gerekiyor. Hepimizin hatıralarında annelerimizin “şifa niyetine” içirdiği dumanı tüten sıcacık bir çorba yok mu?