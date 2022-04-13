Dünyada eşi benzeri yok: Güllaç

Faruk ŞÜYÜN

İçinde bulunduğumuz ayla özdeşleşen lezzetlerden birisi de Ramazan’ın gülü güllaç. İftardan sonra canı tatlı çekenler için ideal. Çünkü hem tatlı ihtiyacını gideriyor hem ferahlatıyor hem de susatmıyor. Altı asırdır Ramazan sofralarımızı süslüyor. Osmanlı döneminde mısır nişastası ve buğday unu suyla karıştırılarak yufka haline getirilip kurutulur, öyle saklanırmış. Sofraya getirildiğinde süt ve şekerle ıslatılarak yenilirmiş. Zamanla gülsuyu da eklenmeye başlanmış ve güllü aş, güllaç ortaya çıkmış…

İyi bir güllaç yaprağında ışığa tutulduğunda arkasını gösterecek kadar şeffaflık aranıyor… Beyazlığı ne fazla sert ne de fazla yumuşak olması yine güllacın kalitesini gösteren unsurlar… Güllaç yaprağını büktüğümüzde eğilmemesi, hemen kırılması da tazeliğini ve kalitesini gösteren özelliklerden… İdeal bir güllaç yufkasının 30-35 gramı geçmemesi gerekiyor, çünkü daha ağır yapraklarla hazırlanan güllaç lapalaşıyor… Ne yazık ki güllaç günümüzde tatlıcılarda gül suyu serpilerek servis edilmiyor. Neden olarak gül suyu tadı ve kokusunun müşteriler tarafından sevilmediği söyleniyor. Nasıl “süt”laç sütsüz bir şeye benzemiyorsa, “gül”laç da gül susuz olmaz! Israrla istemeyi öneriyorum. Bu arada, tatlıcılarda yediğimiz güllacın pırıl pırıl olup olmadığına, sarıya dönüşüp dönüşmediğinde dikkat edilmesi gerekiyor… Güllacın yapıldığı gün tüketilmesi öneriliyor.