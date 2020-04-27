En lezzetli ekmek, pide

27 Nisan 2020

Faruk ŞÜYÜN

11 ayın sultanı Ramazan’ın simgelerinden biridir pide…Tıpkı hurma, tıpkı güllaç gibi… Aslında, en lezzetli ekmektir, desem; sanırım benimle hemfikir olursunuz…Hiçbir şey konmadan, katık edilmeden yenilse bile muhteşem keyif verir. Sıcakken içine tereyağı sürüp peynir de eklediniz mi lezzeti doruğa çıkar.

Pide, mayalı bir ekmektir; ancak yapımı kolay değildir, hayli meşakkatlidir. Hamuru cıvık olduğu için şekillenmesi epey zordur. Hazırlarken tezgâha yapışmasını engellemek için altına kepek serpilir. Bu kepek, lezzetini daha da artırır. Pide hamuruna şekil verildikten sonra mayalanması için bir saate yakın beklemek gerekir. Pideler fırına verilmeden önce, üzerlerine fırıncıların "şifa" adı verdikleri bir bulamaç sürülür. Şifa, ekmeklik buğday ununun su eklenerek iyice çırpılması ile yapılır. Genelde de yalnızca Ramazan ayında çıkan pidelere uygulanır. Fırınların mis gibi kokmasının nedenlerinden biri de bu şifadır. Eğer pideye yumurta sürülüyorsa "şifa" kullanılmaz. Pidenin üstü yumurta sarısı ile fırçalandıktan sonra susam ve çörekotu serpilir. Pidenin, odun ateşinde ve taş fırında çevrile çevrile pişirilmesi gerekir. Bu da maharet işidir. 17. yüzyılda fırınlar, pide yapmak için hamurkâr denilen özel pide hazırlayıcıları ve pişiriciler tutarlarmış. Ramazan ayının sağlıklı, bereketli ve huzurlu geçmesi dileğiyle..