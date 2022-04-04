Erdemli toplumun inşaası için...

Dr. Erkan AYDIN

Dijitalleşme bilgiye ulaşmayı ne kadar kolaylaştırdıysa, doğru bilgiyi yanlıştan ayırt edebilmeyi de o denli zorlaştırdı. Sosyal medya üzerinden dezenformasyon savaşları yaşanıyor adeta. Öyle zamanlar oluyor ki kime ya da neye inanacağımıza şaşırıyor, güven duygumuzu kaybediyoruz. Oysa ki güven toplumları bir arada tutan temel taşlardan biridir.

Güven duygusunu sağlayan en önemli unsur ise doğruluktur. Resûlullah (s.a.s) bir hadisinde doğruluğun toplumsal bir bilinç ve duyarlılığa dönüşebilmesini teşvik etmek için şöyle buyurmuştur: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında "doğru/sıddîk" olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında "yalancı/kezzâb" olarak tescillenir.” Sadakat ve doğruluğun davranışlara yansıması erdemli bir Müslümanı ve ideal bir toplumu meydana getirir. Bu Ramazan, önce kendimizi merkeze alarak, ailemizde ve arkadaş çevremizde bir doğruluk çemberi inşaa etmeye başlayalım inşallah. Adaletin, doğruluğun temsili olan Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir. “Kişinin namazına, orucuna bakmayın, konuştuğunda doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına, dünya kendisine güldüğünde takvayı elden bırakıp bırakmadığına menfaat anındaki tavrına bakıp öyle değerlendirin”.