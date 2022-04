Eşsiz sermaye: Zaman

“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (Asr, 1-3)” Yüce Rabbimiz asra yani zamana yemin ediyor ve ziyan içinde olduğumuzu söylüyor. Bu ayeti destekler şekilde Allah Resulü'nün (sas) de buyurduğu gibi “İnsanoğlu iki konuda aldanır; kıymetini bilemez, yeterince değerlendiremez: Zaman ve Sağlık (Buhari, Rikak, 1)" Zaman/Ömür, insanın en değerli sermayesidir. Verilen her nefeste, herkesin sermayesi azalır ve bütün insanlar zarardadır. Ancak ömür sermayesini/zamanını, imanla, salih amelle, kendisine ve başkasına faydalı işlerle yatırıma dönüştürenler bu zararını önleyip kâra geçebilirler. Yüce Rabbimiz, belki de insan zamanın akışına kapılmasın, dursun, dinlensin, düşünsün diye günleri, ayları, mevsimleri, yılları yaratmıştır. Güneş her battığında muhasebesini yapabilsin, her ay sonu ben ne yaptım diye sorabilsin ya da biten her yıl sonrasında bu dünyadaki amacım neydi, ne kadarını yapabildim, ahirete ne hazırlayabildim diye tefekkür etsin diye zamanı fasıllara bölmüştür. Zaman geçip gider, bu ara duraklar ise sermayemizi nasıl tükettiğimize dair bize bir değerlendirme ve doğru yolda değilsek kendimizi düzeltme fırsatı verir. Ramazan ayı da hayatımızın rutin akışına bir mola olarak görülebilir. Durup düşünmemiz ve ziyandaysak dönebilmemiz için büyük bir nimet… Rahmet ayı Ramazan'ın son günlerindeyiz. Belki de bir sonrakine eremeyeceğiz. Bu günlerin kıymetini bilenlerden, hakkıyla ihya edenlerden olmamız duasıyla…