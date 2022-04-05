Faydalı olmasının ötesinde gerekli: Su

Faruk ŞÜYÜN

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında iftar sofralarımızdan eksik olmayanlar pide, zeytin, su ve hurma… Orucumuzu da açtığımız her damlası çok değerli su’yu bugün, besleyiciliği tartışılmayan hurma’yı yarın konuşacağız. Su içmek, faydalı olmasının ötesinde gerekli; vücudumuzun dörte üç sudan oluşuyor. Kalın bağırsaklardan solunum sistemine kadar pek çok sistemin işlevi su sayesinde sağlıklı sürüyor.

Uzmanlar, Ramazan aylarında iftardan sahura kadar aralıklarla 2-2.5 litre (en az 8 bardak) su içilmesini öneriyor. Midede doygunluk hissi yaratacağı ve birdenbire yemekle dolmasını engelleyeceği için iftarı su ile açmak; sahura kadar saatte iki bardak ne ılık ne de çok soğuk, orta hararette su içilmesi öneriliyor. Sağlık açısından uygun bir suyun kimyasal niteliklerinin belli standartlarda olması, gerekli Oksijen, Karbondioksit, İyot, Flor, Kalsiyum, Magnezyum, NaCl gibi elementleri içermesi gerekiyor. Uzmanlar, susuzluk hissini arttıracağından acı ve baharatlı yiyecekleri sahurda tüketmememiz gerektiğini söylüyorlar.

Ne yazık ki iklim değişiyor, bilinçsiz tüketimin de katkısıyla dünyamızın su kaynakları azalıyor. Su sıkıntıları, su kalitesinin ve ekosistemlerinin bozulması ekonomik ve sosyal gelişimi, hatta siyasi istikrarı ciddi biçimde tehdit ediyor. Önlemler tartışılıyor, hayata geçirilmeye çalışılıyor, ama “oh” diyeceğimiz bir durum, henüz yaşanmıyor.