Gaziantep Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ayakkabı dağıtacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki ayakkabı üreticileri ve esnafının elinde kalan ürünler satın alınarak yardım sahibi aile ve çocuklara bayram hediyesi olarak verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tam kapanma sürecinde esnaf ve halka destek sağlamak amacıyla birtakım kararlar aldıklarını belirtti.

Ayakkabı sektörünün temsilcileriyle görüştüklerini, mağdur üreticilere destek verme kararı aldıklarını dile getiren Şahin, üretici ve esnaflardan alınan ayakkabıların bayram hediyesi olarak çocuklara da dağıtılacağını ifade etti.

Şahin, şunları söyledi:

"Bayram ayakkabısı alındığında yastığımın altına koyar, sabaha kadar öyle uyurdum. Çocuklar için bir ayakkabı bayramın habercisi olabiliyor. Bayram telaşı da esnafa bereket olarak geliyor. Fakat salgın nedeniyle meydana gelen tam kapanmada buradaki mağduriyeti gidermek gerekiyor. Ayakkabı sektörü bu şehrin ana damarlarından biridir. İstihdam yapıyor, ihracat yapıyor, ekonomi üretiyor. Biz de iyi günde ve kötü günde halkımızla kader birliği yaptık. O gün bugün. Biz bayram öncesi ayakkabıcı esnafımızın elinde ne ürün varsa alacağız. Bayramda çocuğuna ayakkabı alamayan ailelere götüreceğiz, hediye edeceğiz. Çocukların bayramdaki gülüşlerini, gözlerindeki heyecanlarını artıracağız."

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise ayakkabıcıların kapanmadan dolayı zor günler geçirdiğini, belediyenin aldığı destekleme kararının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.