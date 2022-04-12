Geleneksel mutfağımızdan iki lezzet: Komposto ve hoşaf

Faruk ŞÜYÜN

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez eşlikçilerindendir kompostolar ve hoşaflar. Hasta beslenmesinin ise ayrılmaz parçası. Hazır içecekler yokken, buzlu çaylar ve gazozlar daha bilinmiyorken onlar vardı. Yüzyıllardır börek, pilav gibi yemeklerin yanında veya arkasında yazsa içtiğimiz kompostoları, kışsa yudumladığımız hoşafları pişiriyor, bu güzel âdeti sofralarımızda sürdürüyoruz.

Komposto ve hoşaflar hem susuzluğu gideren hem serinletici hem de sindirim sistemini harekete geçiren lezzetler arasında. Elma, kayısı, vişne gibi su içeriği az meyveler komposto için daha uygun. Bunun bir nedeni meyvenin pişme sonrası diriliğini tamamen kaybetmemesi. Hatta, meyvelerin yarı olgun halinin komposto için kullanılması öneriliyor. Her ne olursa olsun, seçilecek meyveler aromadan zengin olmalı; ki bu da hemen hiç tarım ilacı kullanılmamış olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle gerçek kompostoluklar genellikle köy pazarlarından, hoşaflıklar ise yöresel pazarlardan temin edilebiliyor.

Komposto yaparken elma gibi sert meyveleri önce haşlamak gerekiyor. Vitaminlerin kaybolmaması için meyveleri soymamalı, soyulduysalar beyaz renkli olanlar hemen kullanmalı, aksi halde limonlu ve çok az tuzlu suda muhafaza etmeliyiz. Eklenecek kabuk tarçın, taze karanfil gibi aroma kaynağı bileşenlerle de komposto ve hoşafl arımızı zenginleştirmek mümkün.