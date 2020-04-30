30 Nisan 2020

Bu Ramazan öncekilerden farklı geçiyor. Kalabalıklar sokaklarda, meydanlarda, camilerde değil, herkes evinde. Ne beş yıldızlı otellerdeki iftarlar var, ne de meydanlardaki festival havası. 2020 Ramazanı gösterişten uzak, herkesin içine çekildiği bir ay olacak. Camilerimiz kapalı, içimiz buruk ancak krizler aynı zamanda fırsatları getirir. İçinde bulunduğumuz durum, görsel dindarlıktan içsel dindarlığa geçiş fırsatı sunuyor. Çok uzun değil, daha bir iki ay önce zamanın çok hızlı geçtiğinden ve vakitsizlikten şikâyet ediyorduk. Bu Ramazanı hepimiz samimiyetimiz ölçüsünde yalnızca kendi içimize dönerek yaşayabiliriz. Allah, yeryüzü size mescit kılınmıştır demiyor mu? İtikâf peygamber sünneti değil mi? Ramazan ayını ailecek kılınacak teravihlerle, ya da seccademizin üstünde tek başına Rabbimizle baş başa kalmanın huzurunu hissederek geçirebiliriz.