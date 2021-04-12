Hepsiburada "Ramazan Dayanışma Seferberliği" başlattı

Türkiye ve bölgesinin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, pandemi gündemi dolayısıyla tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Milli dayanışma anlayışıyla, İl Valilikleri koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, binlerce kişinin sofrasına bereket getirmesi umuduyla Ramazan dayanışma paketleri Türkiye’nin her bölgesinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Bu seferberliğe, müşterilerini de dahil ederek iyilik hareketini büyütmek isteyen şirket, paketleri platform üzerinden de satışa sundu.

Paket bedelinin %30’u Hepsiburada’dan

Platformda yardım amaçlı 69,90 TL’ye satılan kolilerin birim maliyetinin %30’unu karşılayan Hepsiburada, böylelikle seferberliğe sunduğu katkıyı daha da büyütüyor. Müşteriler, Ramazan ayı boyunca, Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan, Hepsiburada aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

Ayrıca bu seferberlik dışında kendisi ya da çevresindeki ihtiyaç sahipleri için, bakliyat çeşitlerinden çaya, zeytinden yağa bir ailenin temel ihtiyacı olan 13 farklı kaliteli ürünü içeren “Ramazan Dayanışma Paketleri” ile aynı içerikteki “Ramazan Erzak Kolisi”ni satın almak isteyenler, Hepsiburada tarafından kâr beklentisi olmaksızın ve ücretsiz kargo imkanı ile bu kolilere 95 TL’ye ulaşabilecekler.

Geçen yıl 45 bin paket ulaştırıldı

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak istediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl yönlendireceği konusunda desteğe ihtiyaç duyan müşterilerimiz için geçen sene olduğu gibi Ramazan Dayanışma Paketleri hazırladık. Geçen yıl Ramazan süresince yaklaşık 45 bin Ramazan paketini Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. Bu yıl da İl Valiliklerimizin koordinasyonu ile ailelere ulaşmaya başladık. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık olarak takip edebilirler. Hepsiburada olarak bu dönemde böyle bir iyilik hareketine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”