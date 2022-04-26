Her keseye uygun: Köfte

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan’da iftar ve sahur için hazırlananlara özen gösterilir, her güne ayrı tarifler bulunmaya çalışılır... Bu lezzetlerden birisi, köftedir… İçindeki baharat nedeniyle susuzluk yaşatacağından sahurlarda pek tavsiye edilmez, ama iftarların leziz yemeklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, eti hazmetmekte zorluk yaşayanlar, hatta hastalıktan iyileşmekte olanlar için de ilk seçenektir, çünkü sindirim işlevini zorlamaz. Köfte, Acemce “kûfte” sözcüğünden geliyor… Ülkemizde 300’e yakın çeşidi var; yalnızca Malatya’da 64 farklı köfte yapılıyor… Aslında her keseye uygun; eldeki malzeme ile gerektiğinde etini fazla, gerektiğinde ekmeğini çok tutarak veya bulgur, mercimek gibi bakliyatlar, sebzeler, balıklarla hazırlamak mümkün. Kıyma makinesi eti ezdiği için önerilmiyor… Mutlaka satırla kıyılması gerektiği, bu imkân yoksa kalın delikli bir makinede bir kere çektirilmesinin yeterli olacağı belirtiliyor… İyi köfte, taze çekilmiş kıymadan hazırlanıyor. Soğan ve baharatla yoğrulması kıvamı artırırken lezzeti pekiştiriyor. Bu aşamadan sonra en az bir saat dinlendirmek gerekiyor. Köftelik kıymaya kuyruk yağı koyulmuyor; normal yağ oranının da yüzde 20’yi geçmemesi gerektiği belirtiliyor… Unutmamalı ki dünyanın hemen bütün ülkelerinde yenilen köfte yapımı kolay gibi gözükse de büyük maharet ve ustalık istiyor…